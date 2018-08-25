廚房淹成汪洋也要煮給孩子吃 網大讚：地表最強媽媽！

張姓女網友「水中煮飯」照片在臉書瘋傳，網友大讚她是「地表最強媽媽」、「娶妻要娶這款」。(圖／翻攝自爆料公社)

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中時電子報

南台灣連日受炸彈雨襲擊成水鄉澤國，台南麻豆多處水淹及膝，但一名短髮人妻，不惜雙腿泡在水裡，也要煮一頓飯給小孩吃，畫面讓人看了心疼。張姓人妻這張「腿泡水裡煮飯」照片在《臉書》瘋傳，一夕爆紅的她昨(24日)現身感謝鼓勵，並指年幼的孩子沒東西吃，只能硬著頭皮煮飯，逾萬人大讚這名人妻是「地表最強媽媽」。

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張姓人妻淹水煮飯照，只見她穿著長T恤，光著一雙腳，勇敢走進淹水的廚房，開啟電磁爐忙著煮飯，網友看了心疼：「這樣插座不會漏電嗎」、「挖靠，水中做樂」、「台灣人的韌性」、「不要一直泡在髒水裡，易生病」、「好慘啊，淹成這樣」、「南部真的不能住一樓」、「怎還敢用電磁爐」！

近萬人大讚人妻是「地表最強媽媽」，還有人打趣說「會不會在腳邊撈起一條魚，就直接下鍋處理了」，更有人留言鼓勵「老婆就是要娶這種噠」、「媽媽無敵」。

張姓人妻昨晚出面說，「就算淹水「還是得煮飯！孩子要吃東西」。她解釋，住處有2、3樓，「我們活在樓上！只是需要下樓替孩子準備食物。」因為連出門都沒辦法，外面淹到胸口，也沒辦法去買東西，後來都在2樓房間吃東西。

她說，其實他們住宅區因為常常淹水，早就把排水孔塞住，門縫也在消毒時防堵，房子插座都設在高位，所以電器也都往高處搬，才敢這樣涉水，且怕瓦斯外漏，也早已關閉，只能用電磁爐煮飯；淹水時一家人先清空冰箱，用槓桿原理躺著上椅子再立正，「不然損失更慘重」。

(中時電子報)

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