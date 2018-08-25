台北》擔心2020柯蔡對決 許信良點出柯文哲最強特質

台北市長柯文哲（右）2020年是否將挑戰蔡英文總統大位，是政壇矚目焦點。（本報系資料照片，劉宗龍攝）

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中時電子報
/綜合報導

台北市長柯文哲挑戰2020總統大選傳聞不斷，本月上旬柯文哲拜會前總統李登輝，也傳出李登輝抱怨蔡英文總統執政不佳，甚至鼓勵柯「更上一層樓」。總統府發言人黃重諺否認蔡總統有這樣的擔心，但前民進黨主席許信良卻誠實點出，柯文哲不但年底篤定當選，2020更可能對上蔡英文。

今年8月20日是黨外運動先行者、民進黨前主席黃信介90冥誕，明年11月30日則是黃信介逝世20週年，民進黨24日在圓山飯店高規格舉行黃信介90冥誕紀念音樂會，強調由蔡英文與美麗島五人小組施明德、許信良、林義雄、張俊宏、姚嘉文聯名主辦。柯文哲則搶先在18日宣布，將在花博公園圓山園區打造黃信介紀念廣場，他表示，黃信介是台北人重要的歷史記憶，這是一系列重建台北歷史記憶的基礎工程。

民進黨與柯文哲都搶著打「黃信介牌」，多少都想鞏固綠營支持者。雙方這樣一來一往，已經頗有「柯蔡對打」的味道。總統府發言人黃重諺接受電台專訪，被問到總統擔不擔心台北市長柯文哲要搶她的2020總統連任的戰爭時說，「我相信我們不會有這樣的擔心」。

中評社指出，黃重諺可能沒說實話，或是不想現在就把柯文哲升級，以免模糊台北市選情焦點，也避免幫柯造勢。然而許信良卻講了真話，柯文哲年底選舉已經幾乎確定當選，他當然擔心柯文哲對上蔡英文，因為柯難以抓摸，又說柯說話類似黃信介。

許信良透露，柯確實難以抓摸，一下子去探望深綠色彩的李登輝，一下又與橘營「可頌麵包(柯宋連線)」，可綠可藍的政黨支持，確實與過去政治人物很不同，甚至連時代力量支持台獨的立委林昶佐都挺柯，民進黨內人物想要超越柯文哲恐怕有難度，這就是許信良擔心的地方。

(中時電子報)

文章來源：中評網

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