玉山國家公園9月主秀 生態教育與體驗

2018年08月25日 09:51 中時 沈揮勝

新中橫往塔塔加，沿途景致壯觀；沙里仙路段，山巒疊翠；但因多處施工，民眾往遊前，應先弄清楚管制時間與路段。（沈揮勝攝）

高山有毒的美麗植物當推毛地黃，玉管處特別提醒民眾純欣賞、忌接觸；圖為虎杖，高山能見度不遑多讓，誤食會刺激胃腸造成腹瀉、損害肝臟。（沈揮勝攝）

毛地黃，紅色、白色爭妍鬥艷。（沈揮勝攝）

秋季是山芙蓉花開季節，新中橫130K前後路段，路旁兩側分布不少。（沈揮勝攝）

玉山國家公園管理處公告9月主秀，包括水里、塔塔加及阿里山青年活動中心，總共有6項環境教育或體驗活動，歡迎民眾或學生洽詢參與；另方面，玉管處也提醒要留意，熱低壓大雨後台21線新中橫、台18線阿里山公路路況或管制，以及高山盛開美麗的有毒植物。

主秀之一為9月各周舉辦之環教課程方案「猴你在一起」、「塔塔加的詠嘆調 」、「熊愛玉山」及「登山教育」，對象為國小3到6年級學童及一般民眾，地點在塔塔加遊憩區與遊客中心，詢問專線為049-2348242，玉管處解說教育課。

主秀之二為每周六上午10點11點之「107野望．國家公園國際影展」，一般民眾可參與，地點在水里遊客中心，詢問專線049-2348249，玉管處解說教育課。

主秀之三為9月22日上午9點到下午3點之「107邀您去．三代幸福同遊國家公園．大手牽小手同遊塔塔加」梯隊活動，地點在塔塔加，詢問專線049-2348247。

另有「黑熊的米亞桑」繪本插畫展、「塔塔加管理站推展周邊地區解說」及「玉山園區獼猴生態攝影展」等，活動時間、地點與內容，詳見玉管處官網。

玉管處表示，台21線目前進行災害工程復建，由於熱低壓造成豪雨，部分路段與時段常有管制，基於安全性考量，遊客如需前往，應事先掌握路況。可電洽「新中橫工務站」，049-2791511；阿里山公路現況可通，若想進一步確認，可洽阿里山工務段，05-2592426。

(中時 )