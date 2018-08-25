MLB》歐買尬！虎王一餐吃掉100萬美元

2018年08月25日 08:56 中時電子報 盧品青

#BeverlyHillsHotel really making me pay for that World Series win 😂😂 Thanks for the great lunch as always! https://t.co/KjNKTKjyZF pic.twitter.com/IyECZPhLhE — Justin Verlander (@JustinVerlander) 2018年8月24日

太空人投手「虎王」韋藍德(Justin Verlander)去年助隊在世界大賽打敗道奇，洛杉磯球迷都恨死他了。韋藍德24日在洛城一家咖啡廳吃午餐，沙拉、鬆餅、咖啡、綠葡萄、果汁、兩顆蛋，他結帳時發現歐買尬！帳單居然是109萬美元！

原來韋藍德被服務生認出來了，結帳時給他開了一個小玩笑，除去所有餐點之外，明細表上多出一項「打敗道奇」的100萬美元消費，加上稅金之後就成了109萬美元。韋藍德哭笑不得，在他下榻的比佛利山酒店也因為這樣敲了他一筆。

韋藍德本季依然英勇，12勝8敗，自責分率2.65，超過200次奪三振。他這回造訪洛杉磯是要去打天使隊的，他本季對戰過道奇1次，主投7.2局失1分，飆14K奪勝投，難怪帳單上要註明他是「道奇殺手」了。

(中時電子報)