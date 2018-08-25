MLB》歐買尬！虎王一餐吃掉100萬美元

太空人投手韋藍德被運動家敲出全壘打。(美聯社資料照)

友善列印
中時電子報

太空人投手「虎王」韋藍德(Justin Verlander)去年助隊在世界大賽打敗道奇，洛杉磯球迷都恨死他了。韋藍德24日在洛城一家咖啡廳吃午餐，沙拉、鬆餅、咖啡、綠葡萄、果汁、兩顆蛋，他結帳時發現歐買尬！帳單居然是109萬美元！

原來韋藍德被服務生認出來了，結帳時給他開了一個小玩笑，除去所有餐點之外，明細表上多出一項「打敗道奇」的100萬美元消費，加上稅金之後就成了109萬美元。韋藍德哭笑不得，在他下榻的比佛利山酒店也因為這樣敲了他一筆。

韋藍德本季依然英勇，12勝8敗，自責分率2.65，超過200次奪三振。他這回造訪洛杉磯是要去打天使隊的，他本季對戰過道奇1次，主投7.2局失1分，飆14K奪勝投，難怪帳單上要註明他是「道奇殺手」了。

(中時電子報)

網球》法網禁止小威cosplay 球迷…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。