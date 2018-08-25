週日來萬里！漁港搭船品涼風 鱻味料理免費吃

免費搭乘娛樂漁船欣賞野柳岬沿途美景。（新北市漁業處提供）

友善列印
中時電子報
／整理報導

暑假快接近尾聲了，要準備收心了，趁著週日（26日）來北海岸走走吧！這天萬里漁港活動一籮筐，有吃、有玩、賞美景！一同出航享受微涼的海風吹拂，欣賞美麗的野柳岬沿海美景，再到萬里漁港品嚐由專業廚師選用在地新鮮漁獲，烹調而成的美味海鮮料理，活動免費參加!

活動現場準備許多在地海鮮料理供民眾試吃。（新北市漁業處提供）

萬里區漁會為了推廣在地漁村風光及特色漁產品，將於26日舉辦「萬里漁村產業及休閒漁業推廣活動」，讓民眾免費搭乘娛樂漁船出航，途中觀賞萬里及翡翠灣美麗沙灘、維納斯海岸線、駱駝山及野柳地質公園等美景，享受乘風破浪之觀光娛樂漁船體驗。

萬里地區著名駱駝峰。（新北市漁業處提供）

觀光娛樂漁船體驗從上午10時開始，一共5個航次，每航次開放40個名額，共有200個名額，上午9時開放現場登記，想要參加的民眾別忘了攜帶有照片的證件(身分證、健保卡或駕照皆可)，早點到場排隊報名喔! 但為求安全起見，如有行動不便者、年邁者或幼兒等，請勿報名，另搭船活動視當日天氣狀況而定，如遇海象惡劣時將予停辦，敬請見諒。

活動現場還有好康的海鮮料理供民眾享用，今年請來專業料理師以當地捕獲的白帶魚、小管、透抽、鯖、鰹、鮪、鰺類等新鮮魚貨烹調而成美味料理，下午2時至4時在萬里漁港免費提供民眾品嚐，數量有限，歡迎民眾一起到萬里漁港同歡！

新北市政府農業局長李玟表示，漁港觀光遊憩可讓民眾有更多親近海洋的機會，萬里除了新北特產「萬里蟹」之外，還有許多在地新鮮漁獲及奇特絢麗的海岸風光，歡迎民眾到場品嚐新鮮味美的料理，享受美麗的漁村風光。

(中時電子報)

萬里漁港在地海鮮料理歡迎民眾品嚐。（新北市漁業處提供）

萬里漁村產業及休閒漁業推廣活動FB
來去農家DO一日
中時電子報 旅遊頻道 簡怡欣ct.com-travel@infotimes.com.tw
玉山國家公園9月主秀 生態教育與…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。