週日來萬里！漁港搭船品涼風 鱻味料理免費吃

2018年08月25日 08:57 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

暑假快接近尾聲了，要準備收心了，趁著週日（26日）來北海岸走走吧！這天萬里漁港活動一籮筐，有吃、有玩、賞美景！一同出航享受微涼的海風吹拂，欣賞美麗的野柳岬沿海美景，再到萬里漁港品嚐由專業廚師選用在地新鮮漁獲，烹調而成的美味海鮮料理，活動免費參加!

活動現場準備許多在地海鮮料理供民眾試吃。（新北市漁業處提供）

萬里區漁會為了推廣在地漁村風光及特色漁產品，將於26日舉辦「萬里漁村產業及休閒漁業推廣活動」，讓民眾免費搭乘娛樂漁船出航，途中觀賞萬里及翡翠灣美麗沙灘、維納斯海岸線、駱駝山及野柳地質公園等美景，享受乘風破浪之觀光娛樂漁船體驗。

萬里地區著名駱駝峰。（新北市漁業處提供）

觀光娛樂漁船體驗從上午10時開始，一共5個航次，每航次開放40個名額，共有200個名額，上午9時開放現場登記，想要參加的民眾別忘了攜帶有照片的證件(身分證、健保卡或駕照皆可)，早點到場排隊報名喔! 但為求安全起見，如有行動不便者、年邁者或幼兒等，請勿報名，另搭船活動視當日天氣狀況而定，如遇海象惡劣時將予停辦，敬請見諒。

活動現場還有好康的海鮮料理供民眾享用，今年請來專業料理師以當地捕獲的白帶魚、小管、透抽、鯖、鰹、鮪、鰺類等新鮮魚貨烹調而成美味料理，下午2時至4時在萬里漁港免費提供民眾品嚐，數量有限，歡迎民眾一起到萬里漁港同歡！

新北市政府農業局長李玟表示，漁港觀光遊憩可讓民眾有更多親近海洋的機會，萬里除了新北特產「萬里蟹」之外，還有許多在地新鮮漁獲及奇特絢麗的海岸風光，歡迎民眾到場品嚐新鮮味美的料理，享受美麗的漁村風光。

(中時電子報)