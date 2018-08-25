彎腰摧毀你的脊椎！骨科醫師教5動作正確撿東西

2018年08月25日 09:45 中時電子報 徐秀娥 /綜合報導 /綜合報導

別讓不正確的彎腰動作毀了你的腰椎！提起重物或撿拾小東西的場景，常出現在我們日常生活之中，但有不少人因為姿勢錯誤，發生了閃到腰的慘狀，甚至導致脊椎結構壓力過大，日後產生一些脊椎退化、椎間盤疾患等問題。骨科醫師陳彥斌指出，除了肌肉問題，閃到腰大多是施力不當所致，如果學會運弓箭步等正確動作，就可防範這方面的意外。

國軍台中總醫院骨科醫師陳彥斌在臉書分享影片，教導大家搬重物的正確姿勢。他表示，有3種姿勢對撿拾小東西最適合，另有2個健身動作可搬重物時派上用場。他強調，不論生活中撿拾小東西，或在工作中搬重物，都要讓背部維持在伸直不彎曲的姿勢。

撿拾輕物3個姿勢：

1.高爾夫選手撿球姿勢：保持背部平直，一隻腳向後抬起。

高爾夫球選手姿勢。（擷取自陳彥斌臉書）

2.弓箭步姿勢：傾身同時，一隻手臂靠在大腿上支撐，可減輕背部和腿部的負擔。

弓箭步姿勢。（擷取自陳彥斌臉書）

3.與弓箭步相似：但兩腳可靠近一點，就像撐著腿蹲下，背部依然保持挺直。

和弓箭步雷姿勢。（擷取自陳彥斌臉書）

搬重物2個姿勢：

1.硬舉：這是一種重訓的健身動作，適合用來搬重物，保持背部直立，並將重物儘量靠近身體。

硬舉姿勢。（擷取自陳彥斌臉書）

2.深蹲：將臀部向後啟動，屈膝和彎曲臀部，然後將軀幹跟隨重物下沉，接著恢復到身體直立的姿勢。

(中時電子報)