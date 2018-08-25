韓國瑜、邱于軒，攜手擘畫高雄市長照藍圖

2018年08月25日 09:31 中時電子報 綜合報導

隨著年底縣市長選戰逼近，國民黨所推出的市長候選人「韓國瑜」因口才好又善於製造議題，聲勢逐漸看漲，連帶也帶動國民黨在高雄市市議員的選情，也讓人逐漸將目光放在國民黨所推出的市議員候選人身上。

此次國民黨市議員候選人中，在大寮、林園地區最吸睛的莫過於擁有長照專業且年輕、敢論述的邱于軒。邱于軒本身擁有高醫長照和美國密西根州立大學行銷雙碩士，社工出身的她更在教育界擔任多間大學長照講師，產業結合學界的經驗，也讓她對於高雄市的社會福利政策和長照制度有很深的著墨。

邱于軒也常和韓國瑜討論高雄市的長照政策，邱于軒表示，政府對於長照發展重視是好事，但高雄市政府106年的長照預算根本花不完，繳回約5.5億元給中央，執行率僅63％，顯示整個制度規劃值得檢討!對於未來的長照的發展，邱于軒也建議韓國瑜可提出：「長照也能拚經濟」！可設置「長照事業發展貸款基金」並結合產官學建立年輕人長照創業輔導機制，對於服務提供量能方面可盤點高雄市閒置校舍做為社區關懷據點或日照中心!

邱于軒提供

邱于軒更以自身選區大寮、林園來舉例，大寮區的昭明國小便是將閒置校舍提供給昭明里的「丟丟銅學堂」使用!長輩和孩童的代間融合讓社區多了歡笑!如此經驗如能複製到急需社區關懷據點的林園，將造福無數長輩!

邱于軒提供

此外，長照業界面臨人力缺口龐大的問題，韓國瑜也提出「志工存褶」概念，也就是鼓勵年青族群，投入老人長照志工服務，可累積相對時數，等到自己滿65歲或因生病需要長照服務時，即依累積服務時數申請長照服務，擴大長照志工人力。

韓國瑜強調，高雄市長照政策如果做得好，市民絕對才會樂活到老，只要他當選市長一定會結合邱于軒在長照的專業一起為高雄市市民謀福利，拚經濟!

(中時電子報)