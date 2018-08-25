嘿咻被捉姦在床硬拗遭性侵 人妻下場更慘…

2018年08月25日 09:35 中時電子報 張國欽

一名張姓女子與陳姓人夫嘿咻被活逮，為了脫身，硬拗遭性侵，本來只有妨害家庭罪，後來又多吃一項誣告罪。

張女2016年4月在陳男三重住家嘿咻，被陳妻帶警方逮個正著，但在警局偵訊時，卻稱遭陳男硬逼性侵，因偷情被逮時沒說自己被性侵，且陳妻有全程錄影，最後不僅被依妨害家庭起訴，還另外吃上誣告罪。新北地院審理後，依妨害家庭罪判張女6月，可18萬元易科罰金，誣告罪則判刑5月，可易服社會勞動。

張女2016年1月透過「微信」認識陳男，二人交往後，發生多次性關係，陳妻查覺有異後，同年4月底佯稱去南部，張女得知後，某日一早買了蛋糕與麵包，帶著小孩到陳男家共進早餐，不久就進房間嘿咻，結果被陳妻帶著警察抓姦在床。

張女到警局製作筆錄時，辯稱遭陳男性侵，還說陳男2016年3月逼她去汽車旅館，否則會對小孩不利，後來不但被陳男性侵，還被拍下性愛影片；同年4月底，陳男用性愛影片相逼，要她帶小孩一起到陳家，要小孩在客廳看電視，然後帶她進房間性侵。

但檢方未採信張女的說法，最後不僅將她依妨害家庭起訴，還另外被起訴誣告罪。新北地院審理時，勘驗陳妻捉姦錄影帶發現，當場張女跟陳男都沒穿衣服，表情都很緊張，張女當時什麼都沒說，也沒說遭性侵，直到與律師見面談後，才說被陳男性侵，因而未採信張女說法，除依妨害家庭罪判處張女6月，可18萬元易科罰金，另誣告罪則判處5月，不得易科罰金。

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(中時電子報)