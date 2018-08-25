早餐店生意好 馬國畢謀開第二家店還債

2018年08月25日 09:51 中時 蕭雅玲

馬國畢6月底在彰化開早餐店，開店至今2個月，平均平日每天營業額1萬3千元，假日則有2萬元，初估一個月近40萬元營業額，看到早餐店生意好，他打鐵趁熱忙找店面，計劃在彰化開第二家早餐店，而原訂7月要開的雞排店，也因早餐店生意太好而延後開店。

馬國畢開早餐店當老闆，從店開幕後他每天早上4點多起床，便得到店裡，忙到7點多再開車到台中大雅做直播賣玉，晚上回到家還得忙早餐店的備料工作，生活作息徹底改變，讓以往是夜貓子的他，現在每天9點多就會上床睡覺，過著「早睡早起」的生活。

馬國畢透露，早餐店是跟朋友一起合夥，為了早餐店他全心投入，不但自己顧店，還自己下廚、備料、洗碗，他表示：「只要沒通告、做直播，大部分時間都在店裡。」很多人知道他開了早餐店，還慕名光顧，假日更是人多到要排隊，看到店裡生意那麼好，才想趁熱趕快開第二家早餐店。

馬國畢之前因職棒簽賭欠下5千萬賭債的慘痛教訓，讓他現在連運彩都不敢碰，並卸下明星光環努力賺錢還債，從一開始到飲料店打工、開uber，到現在自己開早餐店、做直播，還計畫開雞排店，他透露現在一個月平均收入20萬元左右，就得把其中的三分之二收入拿去還債，剩下的則乖乖存起來，就是希望能盡快在這幾年把剩下的8、900萬元債務還清。

(中時 )