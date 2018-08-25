中市凌晨驚傳槍擊 2男中彈1人頭部遭貫穿

台中市凌晨發生槍擊案2名男子中彈1人頭部遭貫穿。
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中時
／台中報導

台中市大墩路一棟公寓2樓25日凌晨2時許發生一起槍擊案，造成2名男子中彈1人命危；警方調查疑似因投資糾紛引發口角，債權人遭債務人小弟開槍射擊，台中市警方在案發後已鎖定在逃、開槍的30歲男子；並帶回14人偵訊、籬清案情。

30歲曹姓男子疑似因投資欠債上千萬元，25日凌晨在台中市西屯區西屯路上偶遇40歲的林姓債主等人，被載至設在大墩路這處公寓二樓的酒店經紀公司談判，曹男和小弟4人疑似和林姓等4位債主對金額有爭異，經談判一個多小時沒有結果，曹男小弟到樓下車上拿槍要示警。

債主之一32歲蔡男拔腿要逃，竟遭射中腦部、腹部，流彈也波及當晚在酒店經紀公司上班的47歲古姓男子，聞槍聲大響，其他員報警，警消到場發現蔡男已無生命徵象，送台中林新醫院搶救，仍生命垂危；而腹部中彈的古姓員工則經手術治療後已恢復意識，並在中國附醫加護病房觀察中。

警方清查現場發現6發彈殼，都是90手槍同式子彈彈殼，經帶回在場14人偵訊，已鎖定在逃開槍40歲男子全力追緝到案中，也不排除另有嫌犯在逃。

院方表示，蔡男到院時已無意識，目前插管命危；醫院的現場約有20多名男子在急診室關切，經保全人員通報警方後現場才獲得控制住；47歲的古男則由台中市消防局119救護車送醫，全案正進一步擴大偵辦中。

(中時 )

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