擬禁H-1B簽證配偶工作權 川普新政惹怒臉書微軟大廠

美國總統川普擬禁止H-1B簽證配偶的工作權.(圖/路透社)

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中時電子報

從川普（Donald Trump）當政以來，其「美國優先」（American First）的政策方向，讓擁有來自全世界移民的美國，面臨極大的威脅；據《聖荷西信使新聞報》（Mercury News）報導，近日更傳出，美國聯邦政府禁止持H-1B簽證（H-1B visa）者配偶工作權的方案，已進入最終審查階段；一旦得到批准，恐對矽谷（Silicon Valley）和科技大廠造成嚴重衝擊。

Tech workers flee US, blame Trump's immigration uncertainty

對於川普的「新政」，包含臉書（Facebook）、微軟（Microsoft）、JP Morgan等大企業紛紛跳出來反對，認為此舉不僅是排擠外國人才，更會讓美國年度稅收大幅下滑，對於政府和經濟都是不利的狀況。

所謂的H-1B簽證，是企業向政府申請、僱用在美國從事專業技術類工作的外籍人士非移民簽證，而持有者的配偶或21歲以下孩子，將取得H-4簽證，部份配偶可透過此方法前往和留在美國，進而取得工作許可，但國土安全部（Homeland Security）尚未公布最終辦法，仍無法確定是否將全面禁止。

倘若該「新政」真的實施，美國田納西大學（University of Tennessee）最新研究報告指出，恐將有10萬名H-1B簽證池有人的配偶將失去工作，其中高達93%是印度女性，報告終點出，「她們在來美國前、在本國多半有優質的工作，幾乎都擁有高等學位。」一旦配偶不能工作、會讓持有H-1B簽證的另一半倍感壓力，恐造成夫妻或整個家庭選擇離開美國。

反對此政策修正的群體中，除上述臉書創辦人祖克柏（Mark Zuckerberg）和微軟創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）外，包含蘋果（Apple Inc）、百事可樂（Pepsico Inc）、JP Morgan等多位美國重量級的企業執行長都公開表達反對，認為川普政府此舉、不僅無助於提昇美國經濟，反而會逼走許多高知識與技術人才，反而得不償失。

(中時電子報)

文章來源：Plan to strip H-1B visa holders’ spouses of right to work hits final stage

文章來源：Apple, JP Morgan, Pepsi fear ‘harm’ from Trump’s H-1B visa policy

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