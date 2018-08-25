吳宗憲兒vs. 孫鵬兒 律師林智群領悟台美GDP差異！

2018年08月25日 09:54 中時電子報 張達智

吳宗憲兒子吳睿軒（鹿希派）18日在IG揚言炸北市府，涉恐嚇公眾罪，士林地檢署昨（24日）對吳睿軒做出緩起訴、向國庫繳交50萬元處分。吳宗憲批這個處分是「史上最重」，律師林智群指出，吳宗憲兒悔過書+50萬免關，孫鵬兒花數千萬還出不來，讚嘆：「果然美國經濟會這麼強大，不是沒有原因的」！

律師林智群在臉書比對吳睿軒與孫安佐的狀況，指一樣揚言對公共場所不利，吳宗憲兒子「不用找律師，向檢察官認個錯服個軟，悔過書 +50萬元 = 緩起訴（免關），50萬元爸爸還嫌貴！」。

而孫鵬兒子「向檢察機關求爺爺 告奶奶，找了n個律師，花了幾百萬甚至上千萬，關到現在還出不來！」。

光是一個案子幫律師業製造的GDP，台灣0元（捐給國庫不算GDP）、美國幾百萬甚至上千萬，林智群驚嘆：「果然美國經濟會這麼強大，不是沒有原因的！」，更表示「誰說台灣的司法不是溫暖富有人性呢？」。

網友回應表示「如果今天是發生在美國。吳先生大概準備賣房子」、「正因為法律保障垃圾也不遺餘力，我們才能生活的如此安心」、「吳的財力50萬出不起.........不然取消緩起訴........進去關一關吧」。

不過也有網友認為「有沒有彈藥庫差很多吧......」、「情節的輕重，還是有所差異吧…詐騙集團詐人幾千或幾億，也是只有5年以下有期徒刑吖。再說量刑與國情自訂的法律有關，這樣比不算客觀」。

(中時電子報)