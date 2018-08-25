雨勢歇水勢漸退　部分區域仍待援

雨勢稍歇，但麻豆北勢、小埤、埤頭一帶積水仍未消退。(莊曜聰翻攝)

友善列印
中時
雨勢稍歇，但麻豆北勢、小埤、埤頭一帶積水仍未消退。(莊曜聰攝)
軍方出動AAV-7兩棲突擊戰車馳援災區。(莊曜聰攝)
軍方出動AAV-7兩棲突擊戰車馳援災區。(莊曜聰攝)
北門鯤江、錦湖位處下游，八掌溪水溢入村莊，一早出動船艇撤離人員。(莊曜聰翻攝)
今日適逢農曆十五大潮，河川及排水水位幾乎與路面齊平。(莊曜聰攝)

連日豪雨重創南台，台南溪北地區淹水狀況嚴重，災民望天興嘆，大嘆「不要再下了！」所幸25日凌晨起雨勢稍歇，民眾總算有了喘息空間，目前各地水勢都有消退跡象，但麻豆區北勢、小埤、埤頭等地積水仍深，還得仰賴公所、軍方支援；北門鯤江里、錦湖里因八掌溪下游暴漲，溪水淹入庄內，早上也進行人員撤離。

麻豆區北勢、小埤、埤頭、海埔、港尾、大山等里地勢低窪，加上1天時間累積超過700公釐雨量，排水宣洩不及，整個庄頭泡在水中，慘成水鄉澤國，有2500多戶受到影響，甚至連物資運送都出狀況，受困的居民只能餓肚子，怨聲載道。

警消救援民眾疲於奔命，市府與公所也協請軍方支援，軍方自高雄調動2部海軍登陸大隊所屬的AAV-7兩棲突擊戰車前來救災，負責人員運送及物資運送，麻豆區長孔慶瑤表示，目前三餐都有專人負責為民眾送餐，待積水退後，後續處理工作將立刻進行。

雖雨勢稍歇，但河川上游及排水的大量湧入，仍造成下游地區淹水，北門鯤江、錦湖2里因為在八掌溪畔，溢堤的溪水流入村莊內，水深及腰，國軍及警消早上也拖船艇進行撤離，但仍有部分民眾堅持在守在家園。

(中時 )

肉燥飯這樣賣35元 打開飯盒網驚… 豐洲科技園區二期環評通過 機械…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。