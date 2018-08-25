雨勢歇水勢漸退　部分區域仍待援

2018年08月25日 10:41 中時 莊曜聰

雨勢稍歇，但麻豆北勢、小埤、埤頭一帶積水仍未消退。(莊曜聰攝)

軍方出動AAV-7兩棲突擊戰車馳援災區。(莊曜聰攝)

軍方出動AAV-7兩棲突擊戰車馳援災區。(莊曜聰攝)

北門鯤江、錦湖位處下游，八掌溪水溢入村莊，一早出動船艇撤離人員。(莊曜聰翻攝)

今日適逢農曆十五大潮，河川及排水水位幾乎與路面齊平。(莊曜聰攝)

連日豪雨重創南台，台南溪北地區淹水狀況嚴重，災民望天興嘆，大嘆「不要再下了！」所幸25日凌晨起雨勢稍歇，民眾總算有了喘息空間，目前各地水勢都有消退跡象，但麻豆區北勢、小埤、埤頭等地積水仍深，還得仰賴公所、軍方支援；北門鯤江里、錦湖里因八掌溪下游暴漲，溪水淹入庄內，早上也進行人員撤離。

麻豆區北勢、小埤、埤頭、海埔、港尾、大山等里地勢低窪，加上1天時間累積超過700公釐雨量，排水宣洩不及，整個庄頭泡在水中，慘成水鄉澤國，有2500多戶受到影響，甚至連物資運送都出狀況，受困的居民只能餓肚子，怨聲載道。

警消救援民眾疲於奔命，市府與公所也協請軍方支援，軍方自高雄調動2部海軍登陸大隊所屬的AAV-7兩棲突擊戰車前來救災，負責人員運送及物資運送，麻豆區長孔慶瑤表示，目前三餐都有專人負責為民眾送餐，待積水退後，後續處理工作將立刻進行。

雖雨勢稍歇，但河川上游及排水的大量湧入，仍造成下游地區淹水，北門鯤江、錦湖2里因為在八掌溪畔，溢堤的溪水流入村莊內，水深及腰，國軍及警消早上也拖船艇進行撤離，但仍有部分民眾堅持在守在家園。

(中時 )