國家祈禱早餐會 牧師在總統面前：一男一女 一夫一妻 一生一世 這是上帝的使命

2018年08月25日 10:23 中時 曾薏蘋 、 姚志平

蔡英文總統（中）25日出席「第18屆國家祈禱早餐會」活動並接受牧師們的祈禱與祝福。（姚志平攝）

蔡英文總統今參加第18屆國家祈禱早餐會，牧師在台上分享信息時提到「我們不能一方面希望上帝有一個超自然的祝福臨到我們、超自然的能力臨到我們，另外一方面一直做違背上帝旨意的事，例如婚姻家庭、一男一女、一夫一妻、一生一世，這是上帝的使命....」台下情緒突然沸騰立刻響起掌聲及歡呼；台下的蔡總統，低著頭，不斷在寫東西。

今年的第18屆國家祈禱早餐會，主題是「超然的盼望」，今年的國家祈禱早餐會，有將近600人與會，包括尼加拉瓜、聖克里斯多福及尼維斯、史瓦帝尼、帛琉、海地等友邦大使都出席。

祈禱早餐會一開頭即表示，「在台灣中元節的早餐，大家來參加這場早餐會」；這屆國家祈禱早餐會召集人陳偉望帶領禱告指出，今天也特別為南部水災受難人們祈禱，希望所有受災民眾很快得到所需救援。

信息分享時，基督教長老教會牧師薛伯讚說，為了台灣轉型正義及長久的平安，蔡總統和大家在此打拼；這一切的改革，是不容易的一條路，中國對台灣國際空間一直打壓，不曾停止、不准航空公司用台灣的名字，甚至粗魯停辦東亞青年運動會，最近又施壓，讓薩爾瓦多與我斷交，面對年金、司法改革，這是很困難的事，蔡總統卻為應該做的事來受苦。

第二個上台的牧師寇紹恩信息分享食到尾聲，話鋒一轉，「我們不能一方面希望上帝有一個超自然的祝福臨到我們、超自然的能力臨到我們，另外一方面一直做違背上帝旨意的事，婚姻家庭、一男一女、一夫一妻、一生一世，這是上帝的使命，婚姻是上帝所設立，家庭是上帝給我們的祝福，只要我們回到上帝的心裡面，一定會回到祝福當中」；結果台下掌聲不斷，成為今天會中反應最熱烈的一段。

(中時 )