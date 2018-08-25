國家祈禱早餐會 總統三盼望：天然災害 國人能平安渡過

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蔡英文總統今參加國家祈禱早餐會致詞時提到三個盼望，包括，集結台灣整個社會的智慧，一起面對所面對的挑戰，但也盼望大家，能夠極盡所有的智慧，一起為這個社會的挑戰貢獻；面對外來威脅，台灣人民絕對要團結一致，不容許有任何分化及挑釁空間；及極端氣候變遷帶來的天然災害中，國人都能夠平安渡過。

今年的第18屆國家祈禱早餐會，主題是「超然的盼望」，今年的國家祈禱早餐會，有將近600人與會，包括尼加拉瓜、聖克里斯多福及尼維斯、史瓦帝尼、帛琉、海地等友邦大使都出席。

總統致詞時表示指出，這是她連續第三年參加國家祈禱早餐會，每一年都很期待這個盛會跟大家一起，為台灣、為人民，為國家共同祈禱，內心很感動；最關鍵的，心裡要保持三個盼望，第一就是守護改革成果，去年說，改革的陣痛由她承擔，改革的成果，要大家一起守護；經濟環境穩定成長，年金改革讓年金永續，國家財政穩定，社會住宅逐漸實現居住正義，轉型正義已經開始啟動，司法改革方案已經送立法院審查，每樣改革來自不易，需要大家一起守護，改革成果更需要大家一起守護，只有相信、盼望，公平跟正義的果實，才可以持久」維持。

總統說，在科技、經濟及能源轉型、社會安全網的建置上，照顧弱勢者，照顧長輩、幼兒，這些都是要面臨的挑戰，及世代之間的分歧，跟世代之間公平正義的問題，這些都需要發揮集體智慧面對，政府作為執政者，會謙卑、謙卑在謙卑，我們會集結台灣整個社會的智慧，一起面對所面對的挑戰，但也盼望大家，能夠極盡所有的智慧，一起為這個社會的挑戰貢獻。

總統說，第二個盼望就是全國要團結一致，面對外來的挑戰，面對外來威脅，台灣人民絕對要團結一致，不容許有任何分化及挑釁空間。

總統表示，第三個盼望是在極端氣候變遷帶來的天然災害中，國人都能夠平安渡過，台灣會與世界各國共同努力，面對極端氣候挑戰，讓台灣更安全，為全球永續發展做出貢獻。

(中時 )

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