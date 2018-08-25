楊小黎養豬場慘摔還遭豬公包圍

楊小黎（右）與許時豪在養豬場拍戲。（東森提供）

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許時豪在養場拍戲。（東森提供）
邵雨薇。（東森提供）
邵雨薇與小樂劇中互動親密。（東森提供）
陳大天拍戲騎檔車頻摔車。（東森提供）

台視、東森新戲《愛的3.14159》劇情進展到大學畢業後，但當年一起北上追夢的三人卻境遇大不同。吳思賢休學重考成為醫學院學生，陳大天則因詐欺入獄，服刑出獄後當起更生人。

劇中楊小黎是唯一留在家鄉的圓圓幫成員，她跟許時豪婚後一同經營養豬場，而有多場在豬圈拍攝的戲。她笑說每次拍完戲全身都會臭到不行，「我第一次真的有被味道嚇到，因為味道比我們想像中重很多很多，連造型時吹風機吹出來的都是臭味。我印象最深的則是有場跌倒戲我真的摔下去，不但屁股沾到豬大便，兩邊的大豬公還爬起來圍觀我」。楊小黎也表示因為黑豬太可愛，甚至讓她拍完後好長一陣子都不敢吃豬肉。

邵雨薇劇中從充滿夢想的女孩轉入現實職場中，成為每天夾在工作與生計中拼命的社會新鮮人。趁機體驗職場生活的邵雨薇，開心表示當小資女的感覺很新鮮，卻被虧她拍辦公室戲根本都只忙著吃。「因為劇組都會準備很多小點心，我才體會到那些OL喜歡跟團購、吃下午茶，卻又要擔心發胖的心情」。

吳思賢發覺自己喜歡邵雨薇的心意後，卻仍要跟她維持著好友關係，就連邵雨薇替他扣安全帽都要保持一副泰然自若的樣子。吳思賢笑說有時劇中真的很像他們平時的互動，「因為我跟邵雨薇彼此太熟了，甚至也常像這樣靠很近，現在拍起來都很自然不會害羞了」。一場在高級餐廳吃飯的戲，邵雨薇穿漂亮洋裝赴約，兩人卻在導演喊卡後，轉身就開始拿牛排互開玩笑，劇組都笑他們根本是幼稚園版的圓圓跟無限。

因受現實所惑而詐欺入獄的陳大天，出獄後輾轉到了瓦斯行，要扛瓦斯又要騎打檔車載貨。扛瓦斯看起來一派輕鬆的陳大天，笑說因為都是空桶所以不重，難的反而是要把瓦斯桶移動轉到定位點。他笑說「我看師傅單手就轉了好幾公尺很輕鬆的樣子，但我自己卻轉了半天都不受控制，只能說真的隔行如隔山」。還直呼最難的是騎瓦斯行的打檔車，「因為我本來就不太會騎打檔車，加上後面瓦斯桶的重量，前幾次車子都差點直接翻過去」。每次工作人員都被嚇壞，全場衝來又是扶人又是救車的相當驚險。

(中時 )

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