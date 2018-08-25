豐洲科技園區二期環評通過 機械業黃金縱谷向北延伸

神岡豐洲科技工業園區二期環評通過，大肚山機械業黃金縱谷向北延伸！（台中市政府提供）

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台中市政府為配合中央智慧機械政策及產業發展需求，依產業創新條例相關規定，積極規劃「神岡豐洲科技工業園區二期」開發案，第二階段環評報告書已於22日通過中央審查。經發局表示，大肚山機械業黃金縱谷將向北延伸，為台中市發展「智慧機械之都」注入新動力，同時也藉由增加合法產業用地，紓解違章工廠問題。

經發局指出，神岡豐洲科技工業園區北臨大甲溪豐洲堤防，與豐洲科技園區一期相距約2公里，規劃面積約為55.68公頃，預計引進低污染低耗水的智慧機械製造產業，產業別則以金屬製品、電力設備及機械設備等製造業為主。

開發完成後預估可引進100家廠商，5920個就業人口總投資額155億元。神岡豐洲科技工業園區為輔導未登記工廠合法化，規劃30％產業用地提供未登記工廠進駐，希望藉由園區開發，提供完善公共設施，因應合法廠商擴廠需求，提供合法產業用地以紓解違章工廠問題。

經發局表示，103年，經環保署第270次環評大會要求神岡豐洲科技工業園區二期進行二階環評，二階環評報告書於106年1月20日提送經濟部，並於106年3月2日及4月13日召開公聽會及現勘後，轉送行政院環境保護署審議。歷經環保署三次專案小組初審會議，以及環境影響評估審查委員會審議，終於8月22日經環保署第336次環境影響評估委員會審查通過。

經發局強調，「神岡豐洲科技工業園區二期」取得環評審查通過，不僅使大肚山機械業黃金縱谷向北延伸，也將為台中市發展智慧機械之都注入新動力。市府將加速推動園區開發，提供優質且完善的產業用地，促進台中市土地資源有效利用，提供就業機會及帶動地方繁榮。

(中時 )

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