《鬥魚》逞凶鬥狠 犬系萌男私下變「婆媽」

2018年08月25日 10:52 中時 洪秀瑛

賣萌。（凱渥提供）

林輝瑝被稱犬系萌男。（凱渥提供）

在偶像劇《愛的3.14159》拍打戲。（東森提供）

拍偶像劇。（東森提供）

和邵雨薇演情侶。（東森提供）

螢幕新星林輝瑝笑容陽光，有「犬系萌男」稱號，近來演出新片《鬥魚》和東森偶像劇 《愛的3.14159》，大小螢幕都有新作品推出。在《鬥魚》中，他飾演個性衝動、對兄弟義氣相挺的熱血男孩「阿奇」，但私下其實是個「閨密系」暖男，林輝瑝不排斥這個稱號，「笑容是傳遞感情的最棒方式」。

林輝瑝上了表演課才開啟對演戲興趣，「我上過顏嘉樂老師和趙逸嵐（小八）老師的課程，在思考角色的時候，老師們會幫我調整台詞、情緒，加上角色個性和我自己的個性有落差，非常有趣」。接演《鬥魚》後，林輝瑝又接連上了郎祖筠和許傑輝的表演課，前者教他挖掘內心、後者教他肢體呈現，得益於許多老師指點，打開了「戲胞」。

他回憶《鬥魚》片中，一幕屈中恆（飾輝叔）對林柏叡（飾于皓）又氣又心疼，忍不住動手打他，林輝瑝（飾阿奇）和吳岳擎（飾單子）在旁勸「別打了」的場面，屈中恆打到一半，突然抽出皮帶，影帝氣勢讓3名年輕男孩全嚇傻，狂冒冷汗就怕真挨打，超入戲的林輝瑝睡覺時甚至夢到相同場景，「我醒來的時候還在叫『輝叔別打了』，那場戲特別真實」。

林輝瑝演出的「阿奇」一角有義氣，做事有些不經大腦，個性熱血衝動，自認個性和「阿奇」像？他笑說，「我就是會不斷吹毛求疵、強迫自己，是個慣性想很多的人」。林輝瑝常會把事情可能發生的結果全想一次，做好最壞的打算，幫自己打預防針，而「有義氣」這點倒是跟阿奇很像。

林輝瑝形容自己對朋友非常「婆媽」，像朋友需要找他幫忙，只要他能力許可，都會兩肋插刀，對女生朋友也一樣，假如對方心情不好，會關心她們、逗她們笑，也常幫好友分析感情，就像「閨密」一樣。「我有朋友分手了，我就兩邊都去開導，拚命在雙方面前說對方好話，最後他們也順利復合了」。

曾有一次，林輝瑝的好友險因感情衝動做傻事，他接到電話後，二話不說趕到對方家陪他，順利阻止憾事發生，朋友也在他的陪伴下慢慢走出難過的情緒。

林輝瑝有大男孩的可愛率真，也自招「滿皮的」，近來接演偶像劇《愛的3.14159》，劇中飾演個性成熟沉穩的富二代，但導演一喊卡，他便和同劇演員吳思賢（小樂）、邵雨薇開始狂飆「土味情話」、玩互撩遊戲，大夥互動融洽。

(中時 )