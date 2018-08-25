抨擊大陸未助北韓去核化 川普取消國務卿出訪行程

2018年08月25日 10:51 中時電子報 李靖棠

據美國福斯新聞網（Fox News）報導，美朝和解計畫恐生變？即將前往北韓訪問的國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo），被總統川普（Donald Trump）要求取消行程；川普更透過推特抨擊中國大陸，認為在「非核化」（denuclearization）進程中，大陸並未協助北韓執行、才造成當前計畫進度窒礙難行。

美國國務卿蓬佩奧將四度出訪平壤。

川普的推文中寫道，「我已要求蓬佩奧取消訪問北韓，因為在朝鮮半島（Korean Peninsula）無核化進程中，我們並未得到應有的尊重。此外，有鑑於美中之間貿易衝突，我不相信中國會協助引導北韓去除核武。（雖然他們曾在聯合國要求下執行過）」不過，川普不久後又釋出另一種「可能」，他指出，一旦美中貿易衝突趨緩、國務卿蓬佩奧仍將計畫訪問北韓，而川普本人也向金正恩（Kim Jong-un）釋出善意，表示自己期待與他「二次會面」。

因不滿去核化進度延宕，川普（圖右）取消國務卿蓬佩奧（圖左）訪問北韓的行程。（圖/路透社）

I have asked Secretary of State Mike Pompeo not to go to North Korea, at this time, because I feel we are not making sufficient progress with respect to the denuclearization of the Korean Peninsula... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2018年8月24日

...Secretary Pompeo looks forward to going to North Korea in the near future, most likely after our Trading relationship with China is resolved. In the meantime I would like to send my warmest regards and respect to Chairman Kim. I look forward to seeing him soon! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2018年8月24日

從新加坡「川金會」至今，雖然金正恩頻頻透過朝中社（KCNA）公開露面、並且展現經濟改革的決心，與南韓之間，更透過恢復離散家庭訪問、解除38度線警戒崗哨等行動，改善雙邊緊張對峙局勢；但最關鍵的核武與長程導彈方面，卻不見平壤當局公開的行為，而衛星畫面也多次捕捉到武器研發畫面，都讓這個「半島去核化」蒙上一層陰影。

美國官方相信，北韓似乎仍持續打造、聲稱能跨越太平洋、攻擊美國東海岸的火星15型彈道飛彈。（圖/美聯社）

國務院發言人表示，該項停止出訪的命令、是由白宮國家安全團隊建議的，但蓬佩奧下週仍將出訪平壤，與北韓高層進行更深入地會談。可在看似平和的「互信」表面下，一名不具名的情報部門官員向福斯新聞透露，事實上、美國政府高層仍相信，金正恩持續要求軍方研發打造更多長程洲際飛彈（ICBM），像是聲稱能跨越太平洋、攻擊美國東海岸的火星15型彈道飛彈（Hwasong-15），再次讓這個「世紀和解」愈來愈像一場夢境，隨時都可能驚醒。

(中時電子報)