周日可能又豪雨 高市清潔隊員搶時間加強清運

2018年08月25日 12:00 中時 林宏聰

高市清潔隊員全面停休，加強市容整理、垃圾清運工作。（高市環保局提供）

高雄雨勢稍歇，民眾開始將家中泡水的物品往外丟，高市環保局各區清潔隊員24日起即停休加強清運，整日下來，已清出406噸垃圾，25日一早再清除125噸，清運量約比平時增加2、3倍。

高市代理市長許立明在災害應變中心工作會報指示，雖然高雄雨勢暫緩，但26日據報又有一波西南氣流，已淹過水的區域排水側溝恐怕已有垃圾或路樹枝葉淤積，要求環保局利用周末2天加強清疏，以因應下一波可能的豪雨。

環保局清潔隊員24日已全面停休，全日共出動上千人、清除垃圾406噸；25日上午則出勤645人、清運垃圾125噸並加強檢查側溝阻塞狀況，環保局長蔡孟裕說，目前以路樹枝葉、雜物垃圾最大宗，預計雨停之後家戶垃圾量還會增加。

環保局表示，市民若有巨大家具需要協助清運，可電洽各轄區清潔隊登記，清潔隊員會盡快安排清運時間，岡山、永安、美濃淹水嚴重地區，清潔人員則會等雨停後，沿路協助民眾清運大型垃圾。

此外，為防範登革熱疫情，環保局呼籲民眾，雨後48小時內務必檢查家中及戶外易積水容器，包括室內花瓶、冰箱底盤、盆栽墊盤、戶外水缸、瓶罐、廢輪胎、水塔，以杜絕病媒蚊孳生。

(中時 )