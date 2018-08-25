永和分屍案》重大突破！毒友懷疑死者當警方抓耙子

2018年08月25日 11:32 中時 王揚傑

永和分局協請新北市海上救難協會打撈，今日上午在華中橋附近河面打撈到部分屍塊，警方已帶回鑑驗。（王揚傑翻攝）

43歲加拿大籍男子Ramgahan Sanjay Ryan（中文名顏柏萊）21日遭人殺害分屍，警方從Ryan手機內查出，自他遭北市警方查獲持毒後，凡與他有接觸的毒友陸續被逮，毒友懷疑被Ryan出賣，在通訊軟體中多有爭執，警方已將此列為重要偵辦方向。

警方本鎖定6名外籍人士發布境管，但經調查後均排除涉案，案情一度陷入膠著，但23日打撈起關鍵手機，讓案情露出曙光。

警方根據死者通聯紀錄，24日晚間從新北市帶回一名非裔外籍男子，該男除與死者有通聯紀錄，案發時段也在永和現身，已被列為重要關係人，經漏夜偵訊，該男仍矢口否認涉案。

警方調查，Ryan有毒品、過失傷害、毀損等前科，21日晚間慘遭殺害分屍後，除已尋獲軀幹、右小腿、右手臂、左小腿，本左手臂及手掌、腳掌尚未尋獲，今（25）日上午又尋獲1袋屍塊，已帶回鑑驗。

檢警已聯繫上Ryan位於加拿大的父母，待案件告一段落遺體可領回時，他們才會來台。

檢警24日進一步解剖遺體，發現凶嫌手段凶殘，臉部有一道嚴重刀傷、大面積瘀青，後腦杓部位被砍爛，另外，軀幹背部有明顯的2處刀傷，研判應是熟人所為，致命部位在頭部，死者失去生命跡象後再遭分屍支解，棄置於中正橋附近的河床。

檢警偵辦重點，本鎖定Ryan的交友圈及他所涉及的大麻毒品案件及現金流向，一度將6名外籍人士發布境管，其中一對情侶相當可疑，曾騎機車快速離開現場，但經調查後6人均排除涉案。由於媒體報導，其中一名在新竹的外籍友人還跑到警分局抗議「為何遭境管？列為嫌疑？」警方解釋，單純協助調查。

警方23日打撈起死者生前使用的手機，一度擔心手機泡水近40小時恐無法使用，緊急送往民間單位修復，手機已可開機，送往鑑識單位釐清中。

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(中時 )