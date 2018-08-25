明起連4天西南氣流威脅 屏東不排除有大豪雨

熱低壓及其環流帶來的雨勢趨緩，但明起西南氣流將明顯影響台灣。此為今日上午11時氣象雷達回波圖。(擷取自中央氣象局)

友善列印
中時電子報
/綜合報導
西南氣流明日起接力衝擊台灣，一連4天影響台灣的西南部、東南部，氣象局提醒民眾仍要高度留意致災性降雨。(擷取自中央氣象局臉書)

熱低壓及其環流帶來的雨勢趨緩後，西南氣流明日起接力衝擊台灣，一連4天影響西南部、東南部，氣象局預估，這段期間容易出現豪雨、屏東區不排除有大豪雨出現，氣象局提醒民眾仍要高度留意致災性降雨。氣象專家彭啟明也說，南部民眾要有連日豪雨的心理準備。

氣象局指出，前幾天讓台灣飆降雨量的熱低壓，目前為止沒有特別發展，明日主要是西南氣流帶來影響，從周日到下周三一連4天影響台灣。這段期間各地易有降雨，尤其中南部及東南部地區易有豪雨，屏東不排除會出現大豪雨，氣象局所發布的警報主要介於豪雨和大豪雨之間。

氣象專家彭啟明表示，周日晚間起西南氣流再抵達台灣，中、南部及澎湖地區又將開始有劇烈降雨出現機會，必須留意長時間劇烈雨勢，預期要到下週三、四西南氣流才會逐漸減弱、降雨趨緩。他提醒南部民眾保握今日雨勢趨緩的空檔，作好再有連日豪雨的心理準備。

民眾擔心此波西南氣流，是否出現前2天橫掃南台灣的致災性強降雨？氣象局解釋，由於熱低壓行進龜速，加上其環流與西南風複合作用，才會造成如此驚人雨量，至於西南氣流是否也有如此威力，仍有待後續觀察。

氣象局說，雖然目前菲律賓海面上也有一個熱帶性低氣壓，但其結構不好，未來會併入大低壓帶，使得大低壓增加部份水氣，影響並不明顯。

(中時電子報)

周日可能又豪雨 高市清潔隊員搶… 安南區農田變魚塭 秋節洋香瓜恐…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。