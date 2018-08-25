明起連4天西南氣流威脅 屏東不排除有大豪雨

2018年08月25日 11:23 中時電子報 徐秀娥 /綜合報導 /綜合報導

西南氣流明日起接力衝擊台灣，一連4天影響台灣的西南部、東南部，氣象局提醒民眾仍要高度留意致災性降雨。(擷取自中央氣象局臉書)

熱低壓及其環流帶來的雨勢趨緩後，西南氣流明日起接力衝擊台灣，一連4天影響西南部、東南部，氣象局預估，這段期間容易出現豪雨、屏東區不排除有大豪雨出現，氣象局提醒民眾仍要高度留意致災性降雨。氣象專家彭啟明也說，南部民眾要有連日豪雨的心理準備。

氣象局指出，前幾天讓台灣飆降雨量的熱低壓，目前為止沒有特別發展，明日主要是西南氣流帶來影響，從周日到下周三一連4天影響台灣。這段期間各地易有降雨，尤其中南部及東南部地區易有豪雨，屏東不排除會出現大豪雨，氣象局所發布的警報主要介於豪雨和大豪雨之間。

氣象專家彭啟明表示，周日晚間起西南氣流再抵達台灣，中、南部及澎湖地區又將開始有劇烈降雨出現機會，必須留意長時間劇烈雨勢，預期要到下週三、四西南氣流才會逐漸減弱、降雨趨緩。他提醒南部民眾保握今日雨勢趨緩的空檔，作好再有連日豪雨的心理準備。

民眾擔心此波西南氣流，是否出現前2天橫掃南台灣的致災性強降雨？氣象局解釋，由於熱低壓行進龜速，加上其環流與西南風複合作用，才會造成如此驚人雨量，至於西南氣流是否也有如此威力，仍有待後續觀察。

氣象局說，雖然目前菲律賓海面上也有一個熱帶性低氣壓，但其結構不好，未來會併入大低壓帶，使得大低壓增加部份水氣，影響並不明顯。

(中時電子報)