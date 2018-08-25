每年1.4億「補償」 日本將在佐賀佈署V-22魚鷹機

據朝日新聞報導，經過中央與地方協商後，九州的佐賀縣府昨日召開記者會表示，在防衛大臣小野寺五典承諾，從今起連續20年、每年提撥5億日圓（約1.38億台幣）的「補償費用」後，山口祥義知事同意、讓陸上自衛隊（JGSDF）佈署麾下17架V-22魚鷹機（V-22 Osprey）於佐賀機場，藉此強化未來對於釣魚臺列嶼（尖閣群島）的監控能力。
本對魚鷹機進駐抱持樂觀態度的山口知事，於去年駐日美軍（USFJ）發生魚鷹機墜毀意外、以及今年2月份陸上自衛隊的AH-64「阿帕契」直升機（AH-64 Apache）於縣內墜毀後，讓他一度暫停與中央政府的談判。日本防衛省預計從今年起、於3年內將17架魚鷹機進駐佐賀，作為配合駐紮於佐世保（Sasebo）、新成立的「水陸機動團」（類海軍陸戰隊）訓練運輸之用。
【国防政策には協力する立場】佐賀県がオスプレイの佐賀空港配備受入を表明。佐賀県・山口祥義知事「防衛省の要請は国の根幹に関わるわが国の独立と平和を守る安全保障に関すること。国防政策には基本的に協力する立場であり、佐賀県としても一定の負担をする必要がある」— Mi2 (@YES777777777) 2018年8月24日
言ってることがカッコいい。 pic.twitter.com/a9Pag9gAsT
由波音（Boeing）和貝爾（Bell）共同研發製造，具備直升機的垂直升降能力、又有螺旋槳飛機高速和低油耗的優點，是世界上飛最快的直升機。2007年投入美軍陸戰隊服役，取代服役多年的CH-46海騎士直升機（CH-46 Sea Knight），成為救援和作戰任務的主力。由於主翼可大幅度折疊，V-22魚鷹機亦是美國海軍艦載機選項之一。所需飛行員4人，最大運載量為32人或15,000磅物資，最遠飛行距離為1,628公里。目前除美軍有裝備外，包含以色列空軍和日本自衛隊都有購買。
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造型特殊的V-22魚鷹機，雖然擁有高速和運載功能，但其起降時過強的風力，以及過於頻繁發生的事故意外，都成為日本眾多地方政府眼中的「空中不定時炸彈」。除了沖繩有駐紮，不久前美軍也運載多架特殊型號CV-22魚鷹機，將於10月進駐東京都橫田基地；如今，獲得100億日圓（約27.52億台幣）「漁業振興基金」的佐賀縣，也將成為魚鷹機另一處新家。
(中時電子報)