每年1.4億「補償」 日本將在佐賀佈署V-22魚鷹機

2018年08月25日 11:31 中時電子報 李靖棠

據朝日新聞報導，經過中央與地方協商後，九州的佐賀縣府昨日召開記者會表示，在防衛大臣小野寺五典承諾，從今起連續20年、每年提撥5億日圓（約1.38億台幣）的「補償費用」後，山口祥義知事同意、讓陸上自衛隊（JGSDF）佈署麾下17架V-22魚鷹機（V-22 Osprey）於佐賀機場，藉此強化未來對於釣魚臺列嶼（尖閣群島）的監控能力。

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本對魚鷹機進駐抱持樂觀態度的山口知事，於去年駐日美軍（USFJ）發生魚鷹機墜毀意外、以及今年2月份陸上自衛隊的AH-64「阿帕契」直升機（AH-64 Apache）於縣內墜毀後，讓他一度暫停與中央政府的談判。日本防衛省預計從今年起、於3年內將17架魚鷹機進駐佐賀，作為配合駐紮於佐世保（Sasebo）、新成立的「水陸機動團」（類海軍陸戰隊）訓練運輸之用。

將於今年10月進駐東京橫田基地的CV-22衍生型魚鷹機。（圖/美國空軍）

由波音（Boeing）和貝爾（Bell）共同研發製造，具備直升機的垂直升降能力、又有螺旋槳飛機高速和低油耗的優點，是世界上飛最快的直升機。2007年投入美軍陸戰隊服役，取代服役多年的CH-46海騎士直升機（CH-46 Sea Knight），成為救援和作戰任務的主力。由於主翼可大幅度折疊，V-22魚鷹機亦是美國海軍艦載機選項之一。所需飛行員4人，最大運載量為32人或15,000磅物資，最遠飛行距離為1,628公里。目前除美軍有裝備外，包含以色列空軍和日本自衛隊都有購買。

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造型特殊的V-22魚鷹機，雖然擁有高速和運載功能，但其起降時過強的風力，以及過於頻繁發生的事故意外，都成為日本眾多地方政府眼中的「空中不定時炸彈」。除了沖繩有駐紮，不久前美軍也運載多架特殊型號CV-22魚鷹機，將於10月進駐東京都橫田基地；如今，獲得100億日圓（約27.52億台幣）「漁業振興基金」的佐賀縣，也將成為魚鷹機另一處新家。

(中時電子報)