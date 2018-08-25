每年1.4億「補償」 日本將在佐賀佈署V-22魚鷹機

日本將派駐17架V-22魚鷹機於九州的佐賀縣。（圖/波音官網）

友善列印
中時電子報

據朝日新聞報導，經過中央與地方協商後，九州的佐賀縣府昨日召開記者會表示，在防衛大臣小野寺五典承諾，從今起連續20年、每年提撥5億日圓（約1.38億台幣）的「補償費用」後，山口祥義知事同意、讓陸上自衛隊（JGSDF）佈署麾下17架V-22魚鷹機（V-22 Osprey）於佐賀機場，藉此強化未來對於釣魚臺列嶼（尖閣群島）的監控能力。

爆料美欲售F-16戰機予菲 杜特蒂卻酸：無用之物！
熱愛阿湯哥「捍衛戰士」 日本首位女戰機飛官亮相
越南抗議我方於太平島火砲射擊 海巡署：例行訓練

佐賀オスプレイ配備で防衛相「騒音調査を追加実施」

本對魚鷹機進駐抱持樂觀態度的山口知事，於去年駐日美軍（USFJ）發生魚鷹機墜毀意外、以及今年2月份陸上自衛隊的AH-64「阿帕契」直升機（AH-64 Apache）於縣內墜毀後，讓他一度暫停與中央政府的談判。日本防衛省預計從今年起、於3年內將17架魚鷹機進駐佐賀，作為配合駐紮於佐世保（Sasebo）、新成立的「水陸機動團」（類海軍陸戰隊）訓練運輸之用。

將於今年10月進駐東京橫田基地的CV-22衍生型魚鷹機。（圖/美國空軍）

由波音（Boeing）和貝爾（Bell）共同研發製造，具備直升機的垂直升降能力、又有螺旋槳飛機高速和低油耗的優點，是世界上飛最快的直升機。2007年投入美軍陸戰隊服役，取代服役多年的CH-46海騎士直升機（CH-46 Sea Knight），成為救援和作戰任務的主力。由於主翼可大幅度折疊，V-22魚鷹機亦是美國海軍艦載機選項之一。所需飛行員4人，最大運載量為32人或15,000磅物資，最遠飛行距離為1,628公里。目前除美軍有裝備外，包含以色列空軍和日本自衛隊都有購買。

オスプレイ　10月1日「正式配備」　横田基地に5機

造型特殊的V-22魚鷹機，雖然擁有高速和運載功能，但其起降時過強的風力，以及過於頻繁發生的事故意外，都成為日本眾多地方政府眼中的「空中不定時炸彈」。除了沖繩有駐紮，不久前美軍也運載多架特殊型號CV-22魚鷹機，將於10月進駐東京都橫田基地；如今，獲得100億日圓（約27.52億台幣）「漁業振興基金」的佐賀縣，也將成為魚鷹機另一處新家。

(中時電子報)

文章來源：佐賀県、陸自オスプレイ受け入れ表明　着陸料は年５億円

文章來源：陸自オスプレイの佐賀空港配備　防衛省と県が合意　着陸料２０年間で１００億円

更多精彩新聞請見軍事頻道！
美發出威脅 將制裁購買俄S-400防…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。