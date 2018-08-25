《翻爆旺寵物》療癒解悶！精選Ｑ萌毛孩特輯

2018年08月25日 11:57 中時電子報 綜合報導

◎酷愛土狗 育種達人為台爭光

土狗育種達人李少軍「10年磨一劍」，繼他培育的台灣犬「小虎」於中國畜犬協會在大陸昆明舉辦的CKU國際冠軍畜犬展覽比賽中，一舉拿下拿下第五犬種群亞軍，他正積極培育「上海」，企盼在明年FCI世界畜犬聯盟在中國上海辦理的世界展中，為台灣揚眉吐氣。

◎毛寶貝go 吃喝玩樂跑跳碰

動保處舉辦毛寶貝吃喝玩樂跑跳碰系列活動，包括有「毛寶貝去七逃」、「毛寶貝瘦身go」及「毛寶貝動次動運動會」3個主題，吸引許多民眾帶著毛寶貝參加。

◎阿嬤好會養 小圓變大圓

許多人家裡都會飼養寵物，民眾JIMMY家就養了1隻狐狸犬小圓，肥肥的身軀相當可愛，小圓最大的本事，就是主人未到家，彷彿有預知能力，會到陽台等候，而JIMMY全家出遊，牠就借住阿嬤家，3天後回家，竟然肥了一圈，從小圓變大圓，「一看就知道阿嬤養的」。

◎醜到不像狗 長大竟成狗型男

全身咖啡色的米克斯「可可」，有著大豎耳、瞇瞇眼及豬鼻孔，醜到爆，常被質疑是狗嗎！沒想到醜小鴨變天鵝，咖啡色眼睛的混血氣質及挺拔身材，竟被誇是狗型男。但牠卻自認是人，常在家中上演搶沙發、偷啃蘋果等鳩佔鵲巢戲碼，令「可可」媽媽哭笑不得。

◎聰明貼心 萌犬只聽主人話

李茹芳5年前接手飼養女婿的馬爾濟斯犬「蕾蕾」，把小狗當女兒養的她，嫌寵物店剪毛不夠時尚，為讓蕾蕾時常維持著優雅氣質，自學怎麼幫毛孩剪毛髮，經過她的巧手，8歲的蕾蕾走到哪都討人喜愛。雖然讓人看了忍不住想抱抱，但聰慧的蕾蕾只認主人，陌生人叫牠連正眼都不看，讓李茹芳慶幸養她果然養對了！

◎與蛇共舞的女孩 膽大無極限

5歲女童游又嘉因父親愛蛇成痴，在家中飼養200多條品種、大小不一的各式蟒蛇，自幼與蛇為伍，臉上絲毫沒有恐懼，興致一來就把小蛇纏繞手上，當作手鍊裝飾，她童言童語的說，「我屬蛇、怎麼可能會怕蛇。」

(中時電子報)