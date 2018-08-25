被誤認打瞎小黃兇手 男PO自拍照澄清網笑翻：本人無誤

2018年08月25日 12:03 中時電子報 林毅

打瞎小黃司機的林男慘遭肉搜還被蛋洗住家，嚇得PO文道歉 (圖／翻攝自臉書)

自稱「大樹林囝仔」的林姓男子日前酒後打瞎計程車司機，過程中還不斷挑釁訕笑，影片PO網後引眾怒肉搜。一名男網友則在臉書表示自己被誤認成打人兇手，遭私訊騷擾整晚，因此貼出自拍照澄清，卻反讓網友笑翻「根本同一人」。

本名林志融的男子酒後搭計程車，一上車就開始發酒瘋，嗆自己是幫派分子，還問「我想打你可以嗎」，接著就冷不防用手機往司機臉上敲下去，司機當場眼睛被打爆，血流如注，但怕惹麻煩，只能頂著滿臉的血送林男到目的地，途中還忍受林男各種恐嚇與嘲諷言語，最後林男不付錢直接離去，臨走前還嗆「想拿槍開你」等言語。

林男隨後被網友肉搜，不僅個資全曝光，住家地址也被找到，有民眾成群結隊，數十人蛋洗林男住家，嚇得林男PO文、自拍影片道歉，但依舊無法平息眾怒。

一名男網友則在臉書「爆廢公社」PO文表示「整晚被私訊騷擾，劈頭就問我憑什麼打人，我明明沒刺青也沒那麼胖」，接著貼出自己的自拍照證明。

但網友看到後全都笑翻，直說實在有夠像：「真的超像啊」、「相似度99%」、「根本就本人麻」、「你以為偷偷戴假髮就想騙過大家？」、「你們是雙胞胎嗎」、「老實說你們體型差不多耶XD」、「眼神根本一模一樣」。

(中時電子報)