酒駕撞死烘焙師判9年6月 金錢豹酒女放棄上訴入獄了

2018年08月25日 12:02 中時電子報 張國欽

原本在台中知名酒店金錢豹上班的顏姓女子，去年11月酒駕撞死陳姓烘焙坊師，7月25日二審維持9年6月徒刑原判，因顏女日前放棄上訴，台中高等法院前天發監執行，全案定讞。

陳姓洪焙師的姐姐在臉書表示，守著一審二審的結果，終於擠出9年半的酒駕判例，目前已是史上最重，上限是酒駕致死最重10年、肇逃最重7年，若非媒體關注夠多，保守的法官也真的不會願意判這麼重，而為了那些還沒判決的、更加惡劣至極的肇事者，他們的法官才更有空間可以判得比我們這件更重，「九年半到底是輕還是重，實在很難評斷」，但至少全案刑事部分，已經塵埃落定。

顏女去年11月13日在台中市烏日區三榮路租屋處，施用毒品後，同晚至金錢豹酒店上班，飲用威士忌酒，14日凌晨無照駕駛賓士車，搭載林姓、李姓友人上路，沿台中市西屯區文心路由青海路往甘肅路方向行駛，行經文心路三段與西屯路二段交叉路口時，涉嫌闖紅燈，撞死行經該處的陳姓烘焙坊業者，顏女肇事後逃逸，林、李還協助隱匿顏女肇事撞死人犯行。

二審在7月25日宣判，合議庭考量顏女有吸毒、酒駕肇事前科，且未與被害人達成和解，依公共危險致人於死判刑年7年6月、肇事逃逸2年8月，合併執行有期徒刑9年6月。顏女與檢方都未上訴，全案定讞，台中高等法院前天發監執行。

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(中時電子報)