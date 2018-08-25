酒駕撞死烘焙師判9年6月 金錢豹酒女放棄上訴入獄了

35歲金錢豹酒女顏子娠，二審維持9年6月徒刑原判，因放棄上訴前天發監執行入獄。（中時資料照）

友善列印
中時電子報

原本在台中知名酒店金錢豹上班的顏姓女子，去年11月酒駕撞死陳姓烘焙坊師，7月25日二審維持9年6月徒刑原判，因顏女日前放棄上訴，台中高等法院前天發監執行，全案定讞。

陳姓洪焙師的姐姐在臉書表示，守著一審二審的結果，終於擠出9年半的酒駕判例，目前已是史上最重，上限是酒駕致死最重10年、肇逃最重7年，若非媒體關注夠多，保守的法官也真的不會願意判這麼重，而為了那些還沒判決的、更加惡劣至極的肇事者，他們的法官才更有空間可以判得比我們這件更重，「九年半到底是輕還是重，實在很難評斷」，但至少全案刑事部分，已經塵埃落定。

顏女去年11月13日在台中市烏日區三榮路租屋處，施用毒品後，同晚至金錢豹酒店上班，飲用威士忌酒，14日凌晨無照駕駛賓士車，搭載林姓、李姓友人上路，沿台中市西屯區文心路由青海路往甘肅路方向行駛，行經文心路三段與西屯路二段交叉路口時，涉嫌闖紅燈，撞死行經該處的陳姓烘焙坊業者，顏女肇事後逃逸，林、李還協助隱匿顏女肇事撞死人犯行。

二審在7月25日宣判，合議庭考量顏女有吸毒、酒駕肇事前科，且未與被害人達成和解，依公共危險致人於死判刑年7年6月、肇事逃逸2年8月，合併執行有期徒刑9年6月。顏女與檢方都未上訴，全案定讞，台中高等法院前天發監執行。

★中時電子報關心您：飲酒過量，有礙健康！

(中時電子報)

2歲童半夜走失街遊蕩　員警充當… 男子參加毒趴 竟遭灌藥性侵

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。