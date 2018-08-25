人氣旺更像黨主席？馬英九：我覺得我不像

2018年08月25日 12:08 中時 楊佳穎

馬英九25日現身台北車站，協助發送「以核養綠」公投連署書。(楊佳穎攝)

馬英九25日現身台北車站，協助發送「以核養綠」公投連署書。(楊佳穎攝)

年底九合一選舉逼近，對於國民黨仍有部分縣市出現分裂，是否擔心選情？前總統馬英九25日上午受訪笑說「我們努力吧！」，選舉中總有一些糾紛，盼大家以大局為重，能求同存異、慢慢整合起來，應該還是有機會的；至於超旺人氣被外界指稱比較像黨主席，馬則回，「那恐怕是有人有這個偏見吧！我覺得我不像。」

馬英九25日現身台北車站，協助發送「以核養綠」公投連署書，並受訪表示，以核養綠是一種核綠並存的方案，不是不要再生能源，是不但要且還要努力發展，但不必排斥核能，因為很擔心ㄧ排斥核能就會缺電。至於新北市長朱立倫表態不支持公投，馬則回「我會跟他談」。

至於核廢料問題，馬英九表示，這其實不困難，像核四在山坳裡就準備了2萬桶的空間，大概可用40年，且現在世界上對於核廢料處理也非常重視再利用，因為使用過的燃料大概只用了5%，還是可以再利用，美國國會也朝這方面立法。他還說，這個問題應該不是很嚴重，全界核能機組越來越多，可見大家對這個問題並不是這麼擔心。

對於民進黨政府稱台灣不缺電，馬英九也說，事實勝於雄辯，辯這個實在沒什麼意義，等到一旦大停電，民進黨政府又不講話了。

(中時 )