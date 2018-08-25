淹死豬堆路邊！水淹南台重創農漁牧 畜牧業損失破億

2018年08月25日 12:36 中時 張伊珊

位於荷苞嶼大排附近的嘉縣朴子市聯信畜牧場，目前大水雖已逐漸退去，部分地勢較低窪的區域仍有積水。（張伊珊攝）

行政院長賴清德（左二）25日一早南下嘉義縣，由嘉縣長張花冠（左一）等人陪同視察災情。（張伊珊攝）

致災性豪雨重創南台灣，造成嘉義地區農林漁牧業受損慘重，行政院長賴清德25日上午南下嘉義，先前往新港鄉視察埤子頭滯洪池預定地，接著轉往朴子市聯信畜牧場勘災，表示中央將「從寬從優從速」認定相關農損，協助災民度過難關。

賴清德表示，這次熱帶性低氣壓挾帶的豪雨，有別於過去僅農業損害，連畜牧業也受到重大影響，因此在第1時間即要求農委會應啟動天然災害救助辦法，與地方政府保持聯繫，迅速作業解決問題，以降低農民災損，包括豬雞隻死亡需要清運或消毒，行政院相關部會必定全力協助，同時感謝國軍第4及第5作戰區，約3萬7000名弟兄投入救災行列，避免天災過後所引起後續的疫情問題。

農委會主委林聰賢指出，這次複合性且跨縣市災害，造成全台畜牧業損失，其中豬隻部分又以嘉縣最為嚴重，雞隻部分尚在統計中，另農委會也將啟動專案小組進駐災情嚴重的縣市，協助地方進行消毒防疫與後續復養技術等工作，目前豬隻的天然災害補助，為每頭1000元，同時啟動低率貸款。

嘉縣長張花冠指出，熱帶低氣壓滯留過久，雨勢不曾停歇，0823豪雨讓嘉義縣18個鄉鎮市24小時累積雨量超過350毫米，其中15個鄉鎮市24小時累積雨量更超過400毫米，滯洪池皆已達飽和加上沿海區適逢大潮，導致部分鄉鎮積水無法順利排出，才會造成這麼嚴重的災情；據嘉縣府農業處統計，目前農業損失金額1070萬5000元、畜牧部分損失金額1億5438萬4000元，漁業部分損失金額8925萬9000元，共2億5434萬8000元，後續災損持續增加中。

(中時 )