台南24家特色小吃 今日涉水來台中草悟道辦展售會

2018年08月25日 13:40 工商 曾麗芳

台南美食展今日在草悟道登場。（圖／曾麗芳）

台南美食展今日在草悟道登場，（圖／曾麗芳）

台南美食展今日在草悟道登場。（圖／曾麗芳）

今日開展邀請台南知名的「新生代舞蹈團」來開場表演。（圖／曾麗芳）

823台南大淹水，台南24家知名小吃業者，為了力挺台南百大金讚美食來台中展售，昨夜不惜涉水運送原物料，今（25）日如期齊聚台中草悟道舉辦「饗樂台南.玩購趣台南」美食展，今早熱鬧登場，吸引許多台中民眾用力購買力挺，業者期許2天能力拚200萬業績

由台南市經濟發展局主辦、台中市政府經濟發展局協辦，從8月25日至26日為期2天熱鬧登場。今年首度移師台中草悟道舉辦，把台南質樸的人情味、和最單純的美味，原汁原味帶至台中與民眾分享。

台南被國際媒體評為文化美食之都，更重要的是「台南是傳承台灣美食的根據地」，伴手禮更是享譽四方。現場聚集商圈特色店家共計24家，匯聚大台南特色美食、伴手禮，不論肉粽、碗稞、甜點、滷味、特色伴手禮、麻豆文旦、或古早味清涼飲品等。

包括西井村蜂蜜滷味、所長茶葉蛋、品香肉粽、周氏泡菜、金華61鴨片綠豆蒜、大水缸食品坊等知名品牌，讓中部消費者不必舟車勞頓，即可輕鬆吃遍台南知名小吃；對台南在地美食讚譽有加，讓味蕾充滿驚喜與感動。

今日開幕記者會，特邀台南最具代表性的藝術團隊「麻豆新生代舞蹈團」演出，帶來台南特有的跳鼓陣-十二婆姐藝陣表演，展現台南精湛的民俗藝術及真善美的藝術形貌。讓中部民眾一同感受台南特有「12婆姐陣頭」的熱鬧氣氛。

台南美食展展售現場，除了特色產品之外，另有限時限量特賣及消費好禮等優惠活動，同時單筆消費滿500元，即可參加抽獎1次，買越多抽越多，數量有限，送完為止，請民眾好好把握這難得的機會。來一趟豐富、充實又有趣的台南美食之旅！

(工商 )