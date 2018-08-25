青少盃3對3鬥牛籃球賽登場 鼓勵暑期學子走出戶外

台中市社會局青少盃3對3鬥牛籃球賽登場，鼓勵暑期學子走出戶外參與活動！（陳世宗翻攝）

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台中市政府社會局委託財團法人幸福福利文教基金會舉辦「2018青少盃3對1籃球賽」，25日於北區國民運動中心登場，吸引了87支隊伍、共260多位喜愛籃球運動的青少年朋友熱情參與；期盼透過活動鼓勵青少年放下手邊的手遊或電玩，多走出戶外參與正當休閒活動，並培養規律運動的良好習慣。

3對3籃球賽於社會局主任秘書廖宗侯開球後展開，社會局同仁也自組「老社工隊」與國中組「黑人隊」進行友誼賽，雖然兩隊在年齡上有段落差，但於各自運用經驗及體力的優勢下，最後比賽時間終了，雙方以11比11的比數握手言和。

社會局主秘廖宗侯表示，隨著網路科技的發達，各項生活資訊只要動動手就可以輕鬆得知，但是重度使用手機、平板電腦的結果，也造成現代社會「低頭族」越來越多的現象。

廖宗侯說，因籃球運動受到台灣青少年的熱愛，加上3對3籃球賽人數限制少、比賽時間短、規則簡單，極適合愛好籃球運動的朋友一起組隊參加比賽，為了培養青少年規律運動的良好習慣，市府特別於暑假期間舉辦了籃球比賽，目的就是鼓勵青少年放下手邊的手遊或電玩，多走出戶外參與正當休閒活動，同時也提供青少年一個展現自我的競技舞臺，透過3對3籃球賽鬥智、鬥體力。

社會局長呂建德表示，今天籃球賽分為國中男、女及高中職男、女共4個組別，優勝隊伍將可獲得獎金獎勵，另現場也舉辦三分球趣味競賽，並有青少年權益宣導的遊戲活動，希望青少年在暑期走出戶外運動之餘，也能對自身權益有更多的認識。

(中時 )

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