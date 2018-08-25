亞運》詹家姊妹錯失兩賽末點 網球連5屆奪金紀錄銀恨

2018年08月25日 12:25 中時電子報 李弘斌 ／綜合報導 ／綜合報導

中國大陸的楊釗煊（下）在拿下賽末點後興奮倒地，搭檔徐一幡上前慶祝。（路透）

雅加達巨港亞運25日進行網球女雙金牌戰，由詹詠然、詹皓晴對上中國大陸的徐一幡／楊釗煊，雖以2比6丟掉首盤，但第2盤打出水準，以6比1扳回一城。可惜超級搶10局詹家姊妹錯失兩個賽末點，反以9比11落敗，屈居銀牌。

中華隊本屆亞運網球賽事告一段落，以1銀（女雙）1銅（女單）作收，也是我國自1998曼谷亞運以來，首次沒能在亞運網球奪金，中斷連5屆奪金的傲人傳統。不過新秀梁恩碩拿下銅牌，為我國暌違60年的網球女單獎牌，也有收穫。

詹家姊妹（上）在亞運金牌戰對決大陸組合。（路透）

詹家姊妹上屆亞運在女雙得銅，這次是姊妹倆首度攜手打入亞運金牌戰，對手之一的楊釗煊則是詹皓晴今年在職網巡迴賽的固定搭檔。雙詹首盤率先逼出破發點，可惜兩點都沒把握住，隨後連兩個發球局都在30比0領先下遭逆轉破發，丟掉第1盤。

打完首盤雙詹喊暫停，次盤果然找回節奏，詹詠然底線接發，詹皓晴網前截擊得分，第2局就率先破發。第7局楊釗煊網前以為必得分球掉以輕心，被詹詠然追上救回，最後還以前排反拍行進間勾對角的絕妙手感，成功得分並再次破發聽牌，接著詹皓晴發球局救回3個破發點，最後以直接發球得分拿下盤末點，將盤數扳成1平。

超級搶10局，雙詹從2比4、3比5落後下追趕，詹詠然連兩次漂亮截擊，詹皓晴接發穿越，連得4分反以9比7逼出兩個賽末點。可惜首個賽末點姊妹倆搶攻失手，第2點反倒有些保守，反倒讓大陸組合連拿4分，逆轉奪金。

詹詠然（後排右）與詹皓晴（後排左）輸掉金牌戰後，與中國大陸對手握手致意。（路透）

詹皓晴生涯首場亞運金牌戰銀恨，詹詠然則無緣個人第6面亞運金牌，2006杜哈亞運中華女團摘金，詹詠然也與莊佳容稱霸女雙，4年後兩人衛冕成功，又與楊宗樺合力奪得混雙金牌。上屆仁川亞運，詹詠然與謝淑薇在女團賽各扛單打並於雙打攜手，收下生涯第5面亞運金牌。

(中時電子報)