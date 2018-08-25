台中捷運帶動房市 智慧宅熱銷

坐擁捷運交通優勢，「大漁ONE Plus＋」捷運智慧宅，讓住戶生活享受健康、科技又自在。（盧金足攝）

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位在捷運計畫特區核心點的新建案「大漁ONE Plus＋」買氣熱。（圖／業者提供）
台中市迎接捷運時代來臨！捷運綠線路線G0站為電聯車的出發站點，名為「北屯總站」，捷運經濟發酵，帶動周遭房市。（盧金足翻攝）
「大漁ONE Plus＋」特別規畫寬闊的廚房空間，戶戶角間三面光。（盧金足攝）
「大漁ONE Plus＋」結合雲端科技，將網路、環保、淨水、節能等建材導入社區公設及住家中。（盧金足攝）
台中捷運綠線北起北屯區松竹路，經北屯路、文心路、文心南路、建國北路至高鐵台中站，全長約16.71公里。（圖／台中市府提供）
打造北台中豪宅級智慧宅，「大漁ONE Plus＋」將每一坪效發揮到極致，住戶可以輕鬆擁有三房。（盧金足攝）

台中捷運綠線今年底將啟動試運轉，預計2020年全線通車，帶動軌道經濟，沿線的房地產行情水漲船高，大漁建設在捷運計畫特區核心點推出新建案，結合雲端科技，將網路、環保、淨水、節能等建材導入社區公設及住家中，完美打造出現代智慧宅邸。

台中市府大力推動交通建設，招商引資奏效，產業進駐人潮帶來錢潮，地價、房價雙漲效應發酵，推案量還較去年明顯增加，其中北屯、南屯、潭子、清水等行政區成為發展亮點區域，如精銳、遠雄、大漁、總太、聚合發、永福、久樘等建商卡位搶占先機，升值潛力可期。

大漁建設總經理林彥琦指出，位在捷運計畫特區核心點的「大漁ONE Plus＋」建案，捷足先登，步行可達南興、舊社公園，結合「綠空廊道」，將鐵道翻轉成鐵馬道，台中市大眾運輸備受矚目與期待的捷運綠線年底試運轉，捷運智慧宅讓住戶生活享受健康、科技又自在。

此外，除了便利的捷運將上路，台中市府為強化沿線交通運輸，市府交通局8月底將推出800路「捷運快線公車」，在文心路段僅停靠捷運沿線各站點，讓市民提早熟悉捷運站名，促進北屯、西屯、南屯、南區及烏日區通勤通學、轉乘台鐵及高鐵便利性。

捷運綠線從烏日可直達北屯，沿途經過市區精華地段，尤其各場站商城開發案，預期將帶動另一波商機，其中在北屯區建構「三鐵雙十路網」，交通到那裡，繁榮就到那裡。

(中時 )

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