洪榮宏沉默三天再反擊 酸陳施羽忘離婚日

2018年08月25日 12:41 中時 蔡琛儀

洪榮宏日前大動作找律師，指前妻陳施羽在新書《幸福在轉角》中說他不付贍養費等事是謊話，要求書籍下架並揚言提告，22日陳施羽召開記者會以五點回擊，澄清自己沒在書中說過他不付錢，也解釋兩人離婚的來龍去脈，指當時僅簽「Separation Agreemen分居協議書」，須過一年才有離婚效力，並指洪榮宏給她的房產售出所得根本沒洪所說的那麼多。

洪榮宏25日中午突再次發出聲明另闢新戰場，除了新增洪的律師對「Separation Agreement」做出的英文說文解字，還強調當時雙方確實有簽中文的離婚協議書，「加拿大的中文版協議書內容清楚寫著：「離婚協議日期自2013年8月29日生效」(這份協議書，陳施羽女士手上應該也有一份，如果陳施羽女士還想不起來的話，我很樂意發一份給她。)」隨後又說，不想要再深入探究陳施羽的說詞與表述，「我只期盼陳施羽女士，不要再直接或間接的對外屆陳述，發表或出版跟我有關的任何話題與字眼。」倒是沒有再提及是否要告前妻及要求書下架的事。

記者致電洪榮宏詢問是否要繼續提告，他則表示：「謝謝關心，最近在忙演唱會不想被影響心情，一切都在聲明說得很清楚，我要忙工作了。」匆匆掛掉電話，拒絕正面回應提告與否事情。

洪榮宏聲明：

當年幫我們擬訂加拿大英文版離婚協議書的律師：加拿大BC省家庭法律師，賴律師針對Separatiion Agreement的說明：「在加拿大，雙方辦離婚前的協議書，它們通常被稱為”separation agreement”. 至於”Divorce Agreement”這個名詞在加拿大是比較少用到的。 所以在加拿大BC省”separation agreement”在中文可以代表離婚協議書的意思。 至於美國，澳洲或英國，各個國家甚至各洲或省的名稱用法都會不同，都有它們自己慣用的名稱用法。」

以上是加拿大賴律師的說明。

我上次提出聲明的主要用意，是要鄭重聲明兩點：

1）我離婚是有給陳施羽女士兩棟房子，有給孩子錢，有負起供應小孩教育與生活的責任。

2）我們實質上的婚姻關係，確實是在2013年8月29日在加拿大的家中，雙方在友人見證下個別仔細閱讀草擬的中文離婚書上的內容後，雙方親自簽字同意離婚，並且正式結束實質上的婚姻關係，加拿大的中文版協議書內容清楚寫著：「離婚協議日期自2013年8月29日生效」（這份協議書，陳施羽女士手上應該也有一份，如果陳施羽女士還想不起來的話，我很樂意發一份給她。）

至於前幾天陳施羽女士回覆她自己版本的說詞與表述，我也不想要再深入探究，我只期盼陳施羽女士，不要再直接或間接的對外屆陳述，發表或出版跟我有關的任何話題與字眼。

在這裡，我感謝陳施羽女士為孩子的付出，也祝福她的新家庭美滿蒙恩！

(中時 )