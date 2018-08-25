建商看準商機推「太陽光電宅」讓住戶賣電賺錢

台灣的電價蠢蠢欲動，宜蘭有建商順勢推出「太陽光電宅」，讓住家成為迷你發電廠，並將電力賣給台電賺錢。（業者提供）

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中時

台灣近幾年面臨嚴重缺電問題，依目前民進黨政府的能源政策，電價節節升高恐在所難免，但換個角度來看，這也是一個商機，宜蘭有建商推出「太陽光電宅」，每戶都裝設一套太陽光電設備，讓住家成為迷你發電廠，將發出的電力賣給台電，平均每個月可至少獲取3000元的賣電收入。

業者表示，即使宜蘭的日照程度略遜於中南部，但依工研院提供的研究數據，宜蘭平均日照仍有2.8個小時，每天平均每戶可發出15.8度電，另以實際測量結果，今年夏天單戶單月就可生產高達近900度的電力，發電效率相當驚人。

業者說，因為台電有提供長達20年的躉售價格（保證每度電收購價6.775元），這批太陽光電宅生產的電力是全數賣給台電，屋主只需支付每年2000元的保險費以及讓協力廠商固定抽取賣電收入8％的維修管理費，就無須為太陽光電設備的維修問題另外花錢、費神，坐在家中就可享受綠能所帶來的效益。

業者表示，太陽光電宅是一種趨勢，但政府的獎勵配套仍嫌不足，因此尚未普及，他本身是率宜蘭之先推出太陽光電宅的建商，主要是基於對環境永續發展的概念，畢竟在土地開發的過程中，某種程度改變了環境甚至造成破壞，太陽能發電能有效節能減碳，就是一種回饋環境的實質行為，而將發電的利益回饋給客戶，也是一種居住正義的表現。

雖然沒能直接使用自己住家生產的電力，但太陽光電設備本身就有隔熱遮陽效果，相對能讓頂樓減少直接日曬，讓室內溫度降低，也省下了因開啟冷氣來降溫等電力消耗，也是相當不錯的附帶效益。

(中時 )

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