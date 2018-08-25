NBA》捲入刺青官司 詹皇出庭作證

2018年08月25日 12:59 中時電子報 盧品青

湖人球星詹姆斯(LeBron James)上周末出庭作證，為了一宗刺青官司。詹姆斯在法庭上表示：「我身上的刺青應該是屬於我身體的一部分，我有權利支配我自己的外觀，並且授權給其他公司。」

詹姆斯身上的刺青究竟屬於誰的？幫他設計刺青的公司Solid Oak Sketches認為他們擁有詹姆斯刺青的版權，製作NBA遊戲的Take-Two公司繪製了詹姆斯的3D模型，模型上包含著Solid Oak Sketches的刺青，所以要求Take-Two支付使用費。

詹姆斯非常不滿，他主張「圖案刺在我身上就是我的，我有權轉給遊戲商使用，刺青公司沒資格來分一杯羹。」雖然遊戲商可以選擇不要繪出詹姆斯的紋身，但是詹姆斯堅持「紋身是我的一部分，你不能把它們從我身上抹除。」

遊戲商Take-Two批評這根本是敲詐，有紋身的球星太多了，布萊恩、小喬丹也都是使用Solid Oak Sketches的刺青圖案，如果這回Solid Oak Sketches勝訴，以後他們豈不是要被敲一大筆？然而法官拒絕撤銷此案，這場官司還得打下去。

詹姆斯不是被告，只是證人，他在庭上做出對Take-Two有利的證詞。一個人對自己身上的墨水圖案有沒有支配權呢？詹姆斯說：「當我去紋身的時候，刺青師可從沒跟我說過這種事。」

(中時電子報)