科技部引領新創團隊 前進美國矽谷、新加坡

2018年08月25日 13:27 旺報 李侑珊

VINO團隊。（國研院提供）

三維人團隊。（國研院提供）

阿龜微氣候團隊。（國研院提供）

國研院科政中心主任莊裕澤。（國研院提供）

由科技部指導、國家實驗研究院科技政策研究與資訊中心執行之「亞洲矽谷創新創業鏈結計畫－預見新創」，於美西時間8月23日在美國矽谷舉行，最後共有15組團隊入選，將在美國矽谷與新加坡受訓，並接受當地業師指導，學習國際創業經驗。

「亞洲矽谷創新創業鏈結計畫－預見新創」，今年持續與Plug and Play Tech Center (PnP) 合作。國研院表示，這項活動舉辦已邁入第2年，今年共30組團隊入選。入選團隊經過1個月的密集培訓後，由美國及新加坡的加速器分別以視訊方式進行面試，最終共15組團隊入選，其中10組團隊前往美國矽谷、5組團隊前往新加坡接受培訓。

美西時間8月23日於美國矽谷的PnP舉辦新創媒合會「Taiwan Demo Day」活動，10組由科技部計畫支持的台灣新創團隊於現場展示培訓成果，向天使創投進行募資簡報，並與其他國外團隊及企業進行交流。

此次國外培訓係由美國矽谷知名加速器PnP進行遴選，入選之台灣團隊接受當地代表之業師進行實務指導及培訓，針對美國法規、財務規劃、行銷策略等多元主題，進行為期一個月的加速培訓。

選送美國的10組團隊均具備創新技術及市場潛力，「瑞德感知」團隊研發「智慧型防火逃生系統」，利用演算法結合環境感測與動態導引號誌，引導民眾從火場中迅速疏散；「SWTeam」團隊針對手抖患者研發設計出一套安全餐具，有效提高患者主動外出用餐的意願。

「阿龜微氣候」團隊以農業資料分析為核心，結合物聯網與資料科學技術，協助農夫更有效監控農田及作物品質；「優照護」團隊針對短期居家照護服務，開發第三方預約平台，為家庭及照護雙方提供安全、便捷的預約服務。

「WeBerserker」團隊研發出一種特殊的聲音增真塗料，將塗料應用在揚聲器的振膜上，能明顯改善揚聲器播出的音質；「DentMed Connect」團隊開發可協助整合糖尿病牙周炎患者的牙科數據與初級保健醫療數據的軟體，並能檢測糖尿病對患者的牙周病所帶來的影響。

「VOISS」團隊針對手持裝置輸入的語音訊息，協助業者建立更接近客戶語意的產品描述和常見問題頁面，並利用語音數據提供客戶分析；「三維人股份有限公司」開發的「Rensi IoT Cloud」主要針對智慧交通與智慧安控，並為使用者提供IoT物聯網的解決方案。

「Vino」團隊開發出一個虛擬貨幣投資助手App，為投資者整理各種虛擬貨幣相關的資訊與分析；「Giftpack」團隊提供跨區即時送禮服務，透過APP可以挑選適合的禮物及客製化驚喜，在指定時間送到收件人手中。

透過亞洲矽谷「亞洲矽谷創新創業鏈結計畫－預見新創」，協助台灣初期新創團隊鏈結國際級資源，與世界各地的新創團隊及創投交流，激盪出創新火花，透過提早接觸國際市場以因應調整團隊商業模式，經由實際闖蕩及不斷試驗後，團隊成長茁壯，放眼立足國際市場。

(旺報 )