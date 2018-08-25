大半台南浸水中 高思博勘災痛批：這是什麼治水成果？

國民黨台南市長參選人高思博（右一）25日勘災，痛批民進黨治水無效。（高思博競選團隊提供）

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經過2天驟雨，台南市25日雨勢稍歇，國民黨台南市長參選人高思博前往災區勘災，看著大半台南浸在水裡，宛若一座水城，災民哀鴻遍野，痛批治水無效，主張台南市區域排水防洪率應提升至50年，甚至200年，低窪戶補助購置防水閘門。民進黨台南市長參選人黃偉哲團隊回應，別增加政治口水，攜手重建家園。

高思博25日走訪安南區十二佃、將軍區、學甲區，勘災的他，對行政院長賴清德稱「治水有沒有效果問當地人最清楚」一話感到不以為然，直斥今年淹水地區都是往年的易淹區，聽到的都是災民的痛罵聲，可以看出治水有無效果。

針對低漥淹水地區，高思博認為應發給低漥住戶每戶1萬5000元購置防水閘門，在防洪設施完工前，為住戶解決淹水問題。

高思博細數民進黨在台南的治水成績，直指這次大雨造成高速公路麻豆、仁德交流道，因淹水封閉造成交通大亂，仁德交流道和大灣、崑山科大附近仍然淹水，花了200多億換得這樣的成果，這種台南經驗希望別成為台灣經驗。

高思博強調，要將台南10年防洪率提升至50年，重要設施提升至200年。將水利局改為流域管理局，縣市共管河川、未來基地開發都需施設治洪空間、提升雨水下水道建設率、污水下水道接管率，才能更有效的改善淹水問題。

黃偉哲團隊發言人邱莉莉表示，台南故鄉正受水患襲擊，大家都有疼惜鄉土的心，應該彼此照顧攜手重建家園，停止政治口水。

(中時 )

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