2018學生遊戲黑客松 龍華科大僑生摘最佳創意獎

2018年08月25日 13:25 旺報 李侑珊

龍華科大遊戲系主任盧大為(右1)，頒發最佳創意獎給「19UNDERGROUND」團隊。(龍華科大提供)

2018 LHU x Student Game Jam活動，參與者彼此交流遊戲開發經驗。(龍華科大提供)

2018學生遊戲黑客松「2018 LHU x Student Game Jam」近日於龍華科技大學盛大舉行，吸引全台共14所大專校院學生參加，歷經30小時遊戲開發，龍華科大多媒體與遊戲發展科學系馬來西亞僑生吳文菩、陸繼杵、胡凱毅、蔡觀耀團隊「19UNDERGROUND」，獲得最佳創意獎。

「2018 LHU x Student Game Jam」（簡稱SGJ）活動邁入第4屆，今年共邀請14所大專院校學生參加，其中包含龍華科大、台北科大、成功大學、中央大學、國立海洋大學、朝陽科大、育達科大、致理科大、實踐大學、開南大學、林口高中、大安高工、內湖高工、育達高職等近60名大專及高中職學生共組成團隊，並挑戰在30個小時內完成遊戲開發創作，彼此交流分享製作遊戲經驗。

歷經30小時遊戲開發，大會並評選出優勝隊伍。龍華科大多媒體與遊戲發展科學系馬來西亞僑生吳文菩、陸繼杵、胡凱毅、蔡觀耀團隊「19UNDERGROUND」，獲得最佳創意獎；同系學生李柏誼、林琮倫與北科大、育達科大及實踐大學同學共組的團隊「初出茅廬」獲得最佳挑戰獎；育達科技大學學生團隊「沒有美術的團隊」則獲得最佳人氣獎。

Students Game Jam活動均由學生統籌舉辦。活動總召集人、龍華科大遊戲系學生呂紹翔，以過來人經驗表示，剛踏進遊戲開發的圈子時，以為要在短時間內產出一款能正常遊玩的遊戲是不可能的，但在參加去年的 SGJ 學生遊戲黑客松後，徹底推翻過去的想法。

呂紹翔說，在遊戲開發的過程中，可以學習許多開發遊戲的技術，不僅如此，還能和許多同為學生的遊戲開發者互相切磋，並彼此交流分享開發遊戲的經驗！今年延續往年的良好體驗，期望學生遊戲開發環境能變得更好，這會是個適合所有學生遊戲開發族群並一同製作遊戲的最佳活動。」

活動指導老師、龍華科大遊戲系主任盧大為指出，SGJ的核心精神是「自主學習」、「嘗試執行」、及「展示出來」，遊戲創作不限於任何表現方式或平台，參與的學生只要擁有基本的遊戲設計、程式開發、美術、音效等創作能力，保持開放、積極的態度參與活動，並與隊友合作，挑戰在三十小時內完成一款遊戲雛形及展示，相信能提升大家遊戲設計與製作的功力，並在學習上也十分有幫助。

(旺報 )