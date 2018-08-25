醉漢毆瞎運將臉書道歉 網怒：挖一隻眼睛再說！

壯男不停嗆運將。（截自臉書《黑色豪門企業》影片）

友善列印
中時電子報

毆瞎運將醉漢臉書道歉

37歲林姓男子16日深夜請店家代叫計程車，不滿運將打給店家彷彿在催他，竟持手機朝運將臉上重擊，運將當場血流滿面，就醫後發現右眼視網膜剝離恐失明。男子今凌晨在臉書貼出道歉影片，仍無法平息網友怒氣，飆罵：眼睛挖出來再說！

醉漢搭車毆運將 依重傷害、恐嚇等罪嫌送辦

影》紋身男嗆「報警啊」 運將被K滿頭血頻說「對不起」

林男毆瞎運將影片，在網路流傳並引爆撻伐，影片中可看到林男不停飆罵、威嚇，運將怎麼安撫都沒用，林男還突然持手機朝司機臉部重擊，司機當場血流如注，卻不敢聲張，不斷低聲道歉，稱自己錯了。

但林男依舊不斷恫嚇，假好心要去醫院、報警嗆：「和解我就有你家地址！」直到被網友肉搜，24日凌晨到案，坦承酒醉失控，被依重傷害、恐嚇等罪嫌送辦。而邱姓運將當晚就醫，診斷發現右眼視網膜剝離，恐有失明之虞。

林男在今晨的道歉影片中表示，自己錯了，錯得很離譜，因酒後失控，傷害邱姓司機，很對不起。並表示會面對所有法律責任，以及邱姓司機後續醫療問題。

不過這樣的道歉完全無法平息網友怒火，憤怒留言持續灌爆林男臉書。「眼睛跟錢交出來」、「挖一隻眼睛再下跪，來吧等你」、「眼睛瞎了.還能開車討生活嗎！司機的下半輩子.你是否該負責呀~」；

「人家眼睛瞎掉了欸 怎麼辦 你要不要挖掉一顆試看看？」、「如果今天不是網民 你還在朋友面前吹噓打瞎司機眼睛人家也不敢怎麼樣，有多兇多兇，今天裝孬是被網友嚇到了，不是被台灣法律。」

★中時電子報關心您：飲酒過量，有礙健康！

★中時電子報提醒您：酒後不開車，安全有保障

(中時電子報)

自小客越雙黃線加油　撞死對向機… 高縣前大社鄉民代遭擄勒贖 2嫌…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。