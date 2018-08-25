醉漢毆瞎運將臉書道歉 網怒：挖一隻眼睛再說！

2018年08月25日 13:15 中時電子報 張達智

毆瞎運將醉漢臉書道歉

37歲林姓男子16日深夜請店家代叫計程車，不滿運將打給店家彷彿在催他，竟持手機朝運將臉上重擊，運將當場血流滿面，就醫後發現右眼視網膜剝離恐失明。男子今凌晨在臉書貼出道歉影片，仍無法平息網友怒氣，飆罵：眼睛挖出來再說！

林男毆瞎運將影片，在網路流傳並引爆撻伐，影片中可看到林男不停飆罵、威嚇，運將怎麼安撫都沒用，林男還突然持手機朝司機臉部重擊，司機當場血流如注，卻不敢聲張，不斷低聲道歉，稱自己錯了。

但林男依舊不斷恫嚇，假好心要去醫院、報警嗆：「和解我就有你家地址！」直到被網友肉搜，24日凌晨到案，坦承酒醉失控，被依重傷害、恐嚇等罪嫌送辦。而邱姓運將當晚就醫，診斷發現右眼視網膜剝離，恐有失明之虞。

林男在今晨的道歉影片中表示，自己錯了，錯得很離譜，因酒後失控，傷害邱姓司機，很對不起。並表示會面對所有法律責任，以及邱姓司機後續醫療問題。

不過這樣的道歉完全無法平息網友怒火，憤怒留言持續灌爆林男臉書。「眼睛跟錢交出來」、「挖一隻眼睛再下跪，來吧等你」、「眼睛瞎了.還能開車討生活嗎！司機的下半輩子.你是否該負責呀~」；

「人家眼睛瞎掉了欸 怎麼辦 你要不要挖掉一顆試看看？」、「如果今天不是網民 你還在朋友面前吹噓打瞎司機眼睛人家也不敢怎麼樣，有多兇多兇，今天裝孬是被網友嚇到了，不是被台灣法律。」

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(中時電子報)