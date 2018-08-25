12年國教社會領綱今續審 葉俊榮未提諸多爭議

課審大會今(25)日續審社會領綱，會議由教育部長葉俊榮（左起2）主持。（教育部提供）

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課審大會今(25)日續審社會領綱。（教育部提供）

課審大會今(25)日續審社會領綱，教育部長葉俊榮在致詞時提重提日前隨總統蔡英文出訪友邦，在巴拉圭看到學生們「想要學」的眼神，讓他感觸非常深，同時也感謝課審會委員在他隨總統出訪期間內，仍繼續審議課綱，但對於社會領綱引發的爭議，以及9月底是否能審議完成，則隻字未提。

教育部今天在台北召開課審會審議大會，繼續審議十二年國教社會領域課綱，並由葉俊榮擔任主席。葉俊榮在致詞時，分享隨總統出訪時，在海外獲得的感動，同時也重提台灣科技大學協助巴拉圭成立台巴科技大學，所打造的先修班在當地受到熱烈歡迎，其中包括營建，機械、工業設計及資訊工程4系正在啟動，而4200名學生報名，只錄取400個人，呈現扎實的教育外交。

此外，葉俊榮也提到，另在貝里斯，台灣廠商也贈送平板電腦給當地技職學校，鼓勵當地學員進行線上學習，種種的教育協助，都是讓台灣的教育內以往外延伸。

由於社會領域課綱的審議過程，引發諸多爭議，其中包含108高中歷史將把中國史放入東亞史範疇，引發去中國化的批評，嘉義大學應用歷史系教授吳昆財發起「反對去中國化與媚日的歷史課綱連署書」，兩日吸引800多人加入，另外教育部計畫在9月底審完課綱，諸多問題，葉俊榮則隻字未提。

(旺報 )

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