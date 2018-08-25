影》哈爾濱一溫泉飯店大火 釀18死悲劇

據澎湃新聞報導，大陸黑龍江省消防部門透露，今日（8/25）淩晨、位於哈爾濱市松北區太陽島一間溫泉飯店發生火災，起火的客房牆面大面積被熏黑，飯店的窗口與樓體均已變形，經過當地消防隊搶救，火勢已被撲滅，但初步確定、火災共造成18人死亡。
#UPDATE: 据哈尔滨市政府新闻办消息，25日凌晨，哈尔滨市松北区北龙温泉休闲酒店发生火灾。消防部门4时36分接到报警后迅速赶到现场，早7时50分扑灭明火，至11时30分已清理两遍火场。目前，现场发现死亡人员18人，伤19人，伤者已分别送往医院进行救治。火灾原因正在调查之中。https://t.co/Uzy7c3Huty pic.twitter.com/MTJFoKInfN— 中国新闻社 (@CNS1952) 2018年8月25日
大批消防隊前往火災的飯店現場進行灌救。（圖/央視直播截圖）
央視現場連線報導中指出，起火地點是一間名為「北龍溫泉」的休閒飯店，起火建築為四層磚混結構，其中2、3、4層部分起火，受影響面積約有400平方公尺，目前消防隊正在清理火場內部，並進行深入調查其起火原因。
(中時電子報)
文章來源：哈爾濱一溫泉酒店發生火災 已致16人死亡