影》哈爾濱一溫泉飯店大火 釀18死悲劇

大陸哈爾濱一間溫泉飯店發生大火，造成18人不幸罹難。（圖/央視截圖）

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中時電子報
【突發】哈爾濱太陽島一酒店發生火災，初步確定16人死亡

據澎湃新聞報導，大陸黑龍江省消防部門透露，今日（8/25）淩晨、位於哈爾濱市松北區太陽島一間溫泉飯店發生火災，起火的客房牆面大面積被熏黑，飯店的窗口與樓體均已變形，經過當地消防隊搶救，火勢已被撲滅，但初步確定、火災共造成18人死亡。

大批消防隊前往火災的飯店現場進行灌救。（圖/央視直播截圖）

央視現場連線報導中指出，起火地點是一間名為「北龍溫泉」的休閒飯店，起火建築為四層磚混結構，其中2、3、4層部分起火，受影響面積約有400平方公尺，目前消防隊正在清理火場內部，並進行深入調查其起火原因。

(中時電子報)

文章來源：哈爾濱一溫泉酒店發生火災 已致16人死亡

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