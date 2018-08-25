玉米筍漲7成2 農糧署：8月平均價仍偏低

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今台北果菜市場蔬菜交易量增加0.9％、平均每公斤交易價格為40元，較昨日34.4元上漲16.3％，其中玉米筍增幅72％、小白菜增幅71％、蘆筍漲幅54％，農糧署解釋係因低壓豪雨及恰逢中元普渡，才會漲價，強調今年8月的蔬菜平均價格28.3元，與去年同期的35.3元相比還屬合理範圍。

除因中南部受豪雨襲擊，加上今天就是中元節，且果菜市場在明後2日休市，婆婆媽媽急著搶購蔬果祭拜，造成蔬果市場價格有所波動，各類蔬果漲幅如玉米筍72％、小白菜71％、清將白菜65％、蘆筍54％、花胡瓜53％、黃秋葵37％、絲瓜29％、九層塔16％、花耶菜5％。

農糧署副署長蘇茂祥表示，夏季蔬果價格在25到40元都屬於正常範圍，今日平均每公斤交易價格為40元，尚屬合理。且今年8月至今的蔬菜平均每公斤交易價格為28.3元，去年8月為35.3元、近5年來的8月平均為33元，因此今年價格還算同期間較低。

至於有民眾擔心中南部受豪雨重挫，是否會影響蔬果的採收量，農糧署表示此次豪雨災害緊高雄梓官、嘉義新港與雲林二崙、西螺地區部分葉菜受損，其他如夏季高冷地區甘藍、宜蘭青蔥，及桃園、彰化等主要蔬菜產區幾無受損，仍可正常供應。

(中時 )

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