高縣前大社鄉民代遭擄勒贖 2嫌落網

警方查扣3台作案的權利車輛。（林雅惠攝）

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仁武分局偵查隊長徐文鴻說，全案另有2名共犯在逃，警方積極查緝中。（林雅惠攝）
警方依擄人勒贖罪將許嫌（前）和林嫌（後）移送橋頭地檢署偵辦。（林雅惠攝）

前高雄縣大社鄉江姓民代表21日傍晚遭擄人勒贖案，高雄市警方24日晚間循線到雲林縣麥寮鄉逮逮捕涉案的許姓及林姓男子，他們初步供稱是受人教唆押人，並不認識江男，警方已查緝3台犯案車輛，並持續追緝共犯中。

高雄市政府警察局仁武分局偵查隊表示，21日案發後全力偵辦，24日晚間循線到雲林縣麥寮鄉逮捕許嫌和林嫌，並查扣作案車輛。兩人初步供稱，不認識江男，是為他人處理2億元債務才會公然強押被害人上車談判。

警方表示，涉案人犯案後駕駛3輛權利自小客車輪流接替，為了避免遭警方追緝，後來3輛車均棄置於大社區附近偏僻巷口，鑑識人員從車上採獲相關DNA跡證，並分析過濾出鎖定許嫌及林嫌。

警方指出，嫌犯供詞避重就輕，全案依擄人勒贖罪，移請橋頭地檢署偵辦，並聲請?押林姓與許姓嫌犯，因懷疑還有其他共犯，全案擴大偵辦中。

江男21日傍晚在高雄市大社區三民路與中正路口住家門前，遭歹徒強押上車擄走，要求支付2億元，後贖金降為8000萬元，但歹徒尚未拿到贖款，因江男沒有施打胰島素，糖尿病症狀發作，擔心鬧出人命，於22小時後釋放江男。

(中時 )

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