賴清德「幹話連篇」 網指有如南宋亡國宰相

2018年08月25日 14:10 中時電子報 邱文秀

受熱帶性低氣壓影響，南台灣豪雨成災，泡在水理。行政院長賴清德被批在台南市長任內「治水失敗」，賴清德表示，「批評的人可以講出來，讓他當上帝。」商總賴正鎰憂沒電，賴清德又以小故事比擬「你應該每天開心才對」。讓賴清德被網封「幹話王」。國民黨前政策會執行長蔡正元在臉書舉南宋滅亡前的宰相賈似道故事為例，網友紛紛說「根本是目前的行政院長」。

南台灣豪雨成災，高雄、台南、屏東多處泡在水理，災情慘重。行政院長賴清德對輿論批評其在台南市長任內「治水失敗」，賴清德表示，「批評的人可以講出來，讓他當上帝，選擇這些雨量下在哪些地方，把握不會淹水？」強硬回應令人傻眼。

2017年台南市因海棠颱風引進豪大雨，造成台南多處地區淹水，多年治水工程破功。台南市長賴清德今被記者追問：「台南市砸了重金253億去治水…」時，賴清德翻臉搶白反問記者數字誰估的？

日前商總理事長賴正鎰以日本核電配比建議行政院長賴清德調整綠能配比。賴揆對商業總會擔心風力發電會夏天沒電，冬天有電，他致詞時巧妙用小故事回應，他說有個媽媽天氣好的時候難過賣傘的兒子沒生意，下雨則難過賣鹽的兒子沒生意，「你應該每天都高興才對！」建議商總改變觀念，因為冬天要高興有風力發電、夏天的時候有太陽能發電。

國民黨前政策會執行長蔡正元在臉書舉南宋滅亡前的宰相賈似道故事為例，似乎暗指賴清德。蔡正元說，去中國史後很多人就不了解賈似道是誰。賈似道是南宋滅亡前的宰相，南宋人民曾把他當神，認為他功績彪炳，堪稱「賈神」。

蔡正元說，賈似道花光南宋國庫，搞東搞西製造假政績，批評的人都被送去見上帝。最後，治水工程是假的，防衛工程是虛的，但吹牛和幹話是真的。忽必烈大軍南下南宋就垮了。

網友紛紛說「 好像相同的事，昨天才剛發生」、「賈似道跑不掉，但是這些現代神可能屁股拍拍就上飛機跑了，而且用特權還可能是第一班」、「賈似道=目前的行政院長，民進黨滅亡前的行政院長，賈神=賴神，南宋國庫=治水預算，批評的人都被送去見上帝=國民黨，忽必烈=8/24日熱帶低帶壓，以上內容純屬虛構 如有雷同純屬巧合」、「古有賈似道，今有民進黨」、「賈似道不在南宋了，降臨在民進黨的鬼島台灣。」、「你在說賴清德」、「怎麼跟某神好像喔？」、「哈哈哈，天啊，賈神轉世了嗎？」、「這不就是賴清德嗎？」

賈似道，一般人對於他的印象是傲慢的亡國宰相。《宋史》對賈似道的一生，幾乎給予全盤否定的評價，直接列入《奸臣傳》。

(中時電子報)