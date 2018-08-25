鼓勵安定求職 1111加碼給一萬元

求職者開心領到1111人力銀行就業獎金開心合影。（馮惠宜攝）

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鼓勵年輕人安定就業，1111人力銀行今年2月發出1千萬獎金，對就透過1111人力銀行媒合、就職達3個月的求職者發出1萬元獎金，累計迄今已有1243人提出申請，已核發640人，其中台中地區已有146人領到這筆獎金，1111人力銀行25日盛大舉辦頒獎典禮，獲獎金鼓勵的職場新鮮人黃冠傑指出，為領到這筆獎金，讓他度過職場撞牆期。

1111人力銀行公共事務部職涯發展中心總經理李大華指出，有鑑於國內年輕族群對求職意願不高，1111人力銀行於是提撥1千萬元獎金，對透過1111成功媒合工作者只要就職滿3個月就可以提出申請獲1萬元的就業獎金，迄今已有1243人提出申請，已核發640人，其中台中地區已有146人領到這筆獎金。

1111人力銀行25日特別在台中永豐棧舉辦頒獎典禮，台中市政府秘書長黃景茂肯定這項作法是可促進就職者更穩定就職、企業也能更安定；目前台中市政府針對11個產業別職場新鮮人只要就職滿3個月加碼1萬元、滿6月個1萬2千元補助，以鼓勵求職者穩定就業。立委何欣純則鼓勵職場新鮮人要先蹲再跳。

在會中1111人力銀行副總經理何啟盛也宣告，這波千萬獎金反應相當好，1111人力銀行也研擬要在明年繼續擴大舉辦。26歲獲得一萬元就業獎金的黃冠傑說，自己原本是業務，後來透過1111人力銀行找到餐廳的工作，原本要搬重重相當不適應，但想到要做3個月才能領到1萬元就業獎金，因而堅持下去，沒想到後來換到同一餐廳別的職缺也加薪了，還領到這筆就業獎金，這樣的鼓勵讓他度過職場撞牆期。

(中時 )

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