西南氣流最快深夜報到 中南部慎防局部大豪雨

目前低壓已遠離、登陸福建，對台影響漸小，中南部今日的雨勢稍緩。 圖／中央氣象局提供

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中時

熱帶低壓已在上午11點登陸福建，不過台灣受其外圍環流影響，中南部天氣仍不穩定，且中南部今天深夜起將受西南氣流影響，直到下周三都須慎防局部豪雨或大豪雨的情況，氣象局表示雖然下波降雨不如低壓強勁，但因連續降雨時間長、累積雨量恐多，還是要小心會有淹水、坍方等狀況。

氣象局預報專員吳依帆表示，熱帶性低氣壓已在今日上午11點登陸福建，對台影響漸小，不過受其外圍環流雲氣影響，中南部的天氣仍不穩定，目前氣象局已對屏東發出豪雨特報，西半部、東半部及澎湖等地則是大雨特報。

今天深夜起將有一波新的西南氣流登台，影響時間從周日到下周三，吳依帆表示，明天清晨起南部雨勢會逐漸明顯，白天雨勢則會擴展到中南部與東南部，各地可能會有局部豪雨的狀況，不排除會有大豪雨發生。另外北部、宜花地區雖然受西南氣流影響較小，但山區或平地都仍可能會有局部短暫陣雨的狀況。

由於西南氣流與熱帶性低氣壓的結構並不同，產生降雨的原因也不同，周日起的降雨狀況不會像前兩天低壓所致的超大豪雨一般，不過氣象局提醒，因為降雨時間長，雖然時雨量不多，整體雨量累積起來仍多，各地居民還須小心淹水，且因前幾日連日降雨，土石恐較鬆動，山區居民務必慎防落石坍方。

氣溫部分因受西南氣流降雨影響，預計不會太高溫，約32到35度，沒有下雨的地方則會有比較悶熱的感受。

(中時 )

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