中橫公路2座美援老橋封橋維修 為下一個50年做準備

慈航橋是中橫公路5座有「法國血統」的美援橋樑之一，與法國艾非爾鐵塔使用相同建材。（張祈翻攝）

友善列印
中時

中橫公路有4座爺奶級年過半百的老橋，包括關興橋、慈航橋、慈恩橋及陽明橋，分別於1959年至1966年間陸續完工，經過半世紀的操練，近年來陸續進行橋樑補強，其中位於118公里、131公里的關興橋及慈航橋於8月封橋進行補強，延續橋樑生命，分別於8月底、9月初重新開放。

台8線中橫公路原名為「東西橫貫公路」，主線西起於台中東勢，東止於花蓮太魯閣，橫跨海拔3000餘公尺，花了近4年時間開拓190餘公里長度，其中包含4座老橋，以陽明橋59歲為最高齡，關興橋、慈航橋、慈恩橋則在1966年經改建，橋齡約52歲居次。

本月進行整修的關興橋、慈航橋大有來頭，是中橫公路5座有「法國血統」的美援橋樑，與法國艾非爾鐵塔使用相同建材，太魯閣國家公園資深導覽員林茂耀說，這批鋼桁架原為法國殖民地越南所製造，運送途中歷經越戰，先後轉運泰國，輾轉落地台灣，成為中橫公路上的橋梁。

林茂耀指出，包括舊長春橋、舊春暉橋、現存的關興橋、慈雲橋和慈航橋等5座橋，都是使用法國艾菲爾公司的鋼材打造，留下「法國艾菲爾鐵塔橋銘誌」，橋梁構築工法採鉚釘結合，為鋼構工法中舊式工法，具建築史、技術史價值。

慈航橋全長26.8公尺，橋寬4.3公尺，連結關原、慈恩兩地，與關興橋至今仍屹立不搖，開放人車通行，舊長春橋、舊春暉橋2013年功成身退，仿舊橋樣式在原地重建通車，而慈恩橋雖已由新橋取代，但原地保留橋樑結構，由縣府公告為歷史建築，永久保存。

太魯閣工務段段長張宇博表示，關興橋、慈航橋分別於於8月31日、9月7日完成橋樑維修工程，平日上午8時至下午5時進行交通管制，逢整點放行10分鐘，提醒遊客依現場管制人員指揮通行。

(中時 )

西南氣流最快深夜報到 中南部慎… 蝴蝶蘭育種推手游生全 盼藉花博…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。