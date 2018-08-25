中橫公路2座美援老橋封橋維修 為下一個50年做準備

2018年08月25日 14:48 中時 張祈

中橫公路有4座爺奶級年過半百的老橋，包括關興橋、慈航橋、慈恩橋及陽明橋，分別於1959年至1966年間陸續完工，經過半世紀的操練，近年來陸續進行橋樑補強，其中位於118公里、131公里的關興橋及慈航橋於8月封橋進行補強，延續橋樑生命，分別於8月底、9月初重新開放。

台8線中橫公路原名為「東西橫貫公路」，主線西起於台中東勢，東止於花蓮太魯閣，橫跨海拔3000餘公尺，花了近4年時間開拓190餘公里長度，其中包含4座老橋，以陽明橋59歲為最高齡，關興橋、慈航橋、慈恩橋則在1966年經改建，橋齡約52歲居次。

本月進行整修的關興橋、慈航橋大有來頭，是中橫公路5座有「法國血統」的美援橋樑，與法國艾非爾鐵塔使用相同建材，太魯閣國家公園資深導覽員林茂耀說，這批鋼桁架原為法國殖民地越南所製造，運送途中歷經越戰，先後轉運泰國，輾轉落地台灣，成為中橫公路上的橋梁。

林茂耀指出，包括舊長春橋、舊春暉橋、現存的關興橋、慈雲橋和慈航橋等5座橋，都是使用法國艾菲爾公司的鋼材打造，留下「法國艾菲爾鐵塔橋銘誌」，橋梁構築工法採鉚釘結合，為鋼構工法中舊式工法，具建築史、技術史價值。

慈航橋全長26.8公尺，橋寬4.3公尺，連結關原、慈恩兩地，與關興橋至今仍屹立不搖，開放人車通行，舊長春橋、舊春暉橋2013年功成身退，仿舊橋樣式在原地重建通車，而慈恩橋雖已由新橋取代，但原地保留橋樑結構，由縣府公告為歷史建築，永久保存。

太魯閣工務段段長張宇博表示，關興橋、慈航橋分別於於8月31日、9月7日完成橋樑維修工程，平日上午8時至下午5時進行交通管制，逢整點放行10分鐘，提醒遊客依現場管制人員指揮通行。

(中時 )