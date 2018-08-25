中南部淹水嚴重 侯：趕快救災　政治口水不用說

2018年08月25日 14:32 中時 陳俊雄

熱帶性低氣壓外圍環流帶來豪雨，造成中南部淹水災情，老家位在嘉義朴子的國民黨新北市長參選人侯友宜這幾天密集與家人通話關心狀況，幸好沒有災情。對於行政院長賴清德道歉，侯友宜強調：「當前最重要的是趕快救災，一切以救災、救難為主，其他的政治口水其實都不用說。」

侯友宜老家位在嘉義朴子市開元路和北通路附近，是嘉義地區少數沒淹水的路段。他說，老家住北通路附近，那邊狀況還好，雖然附近有些家戶淹到膝蓋附近，「鄉下人都很純樸，自己『拚拚』（清掃），有些都清乾淨了。」

行政院長賴清德南下勘災，強調所有責難到他為止，希望藍綠停止攻擊。對此侯友宜表示：「當前最重要的事情是趕快救災，提早做好準備，不要釀成更大的災害，一切以救災、救難為主，其他的政治口水其實都不用說。」

侯友宜認為，這次雨量確實蠻大的，但是治水的成效到底有沒有展現出來，大家多去思考這個問題，用這次事件好好檢討，到底是治水出了狀況？還是雨勢較大？大家都好好去了解一下，「我講的是很持平啦，趕快救災防災啦。」

對於新北市長朱立倫拒絕參加「以核養綠」連署，侯友宜表示，新北市有三個核電廠、一個火力發電廠，新北市民長期承擔了相當大的供電，這裡面核廢料如果沒能力處理，要怎麼談核電？

侯友宜也再度強調「沒有核安，就不能談核電」，他認為，核四的燃料棒都送回去了，「新北市要面對的是台電能不能處理核廢料，再來談核電。」

侯友宜指出，深澳蓋燃煤電廠要花1000億，如果把這1000億拿來提高能源的效率，可以省下25萬千瓦，1000億可以很多事。像新北市在做LED燈一樣，花一點錢，1億3000度就省下來了，用這樣一個提高能源效率，絕對不會缺電，「所以大家不要用加法，也要有減法的思維。」

(中時 )