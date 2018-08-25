亞運》女雙銀恨 詹家姊妹哽咽落淚

詹家姊妹（左）在金牌戰不敵中國大陸組合，獲得女雙銀牌。（路透）

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中時電子報
／台北－巨港電話採訪

詹詠然、詹皓晴25日在雅加達亞運女雙金牌戰惜敗，妹妹詹皓晴賽後受訪時淚崩，哽咽表示雖然不是最完美的金牌結果，已經拿出兩人最好的表現。詹詠然則說，即使經歷去年世大運退賽風波，讓她一度不想再打國家隊，但對的事情還是要做，儘管因為打亞運失去女雙世界第1，仍期待下次披上國家隊戰袍。

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「今天的比賽我們也盡力了，」詹詠然賽後說：「這次亞運，其實經歷去年世大運的風波之後，我一度不想再打國家隊。但是我覺得這是對的事情，我還是要堅持對的事情，即便我也因此失去世界第1的排名。」

詹詠然月中在羅傑斯盃打入決賽，讓她的女雙世界排名重返世界第1，但隨即殺到印尼參加亞運，放棄衛冕本周的辛辛那提女網賽后冠，到手的球后又要讓出。

「不過既然這是我做的決定，所有的結果就是自己去承擔，雖然沒有拿到冠軍，我們也盡力了，謝謝皓晴這個星期的配合，也謝謝我們團隊和長官給予的支持。接下來我們會繼續努力，期待下一次披上國家隊的戰袍。」詹詠然說。

詹皓晴第二次參加亞運，也是第一次殺入女雙金牌戰，可惜沒能達成奪金目標，賽後受訪她在稱讚對手表現很好後淚崩，哽咽的說：「我們這個團隊都很努力，把最好的表現都表現出來了，雖然不是最完美，但至少我們這個星期很享受。」

(中時電子報)

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