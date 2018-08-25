蝴蝶蘭育種推手游生全 盼藉花博推廣台中優質花卉

台中蝴蝶蘭育種基地推手游生全，盼藉花博推廣台中優質花卉！（陳世宗翻攝）

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台中是台灣蝴蝶蘭主要的的育種基地之一！（陳世宗翻攝）

台灣的蘭花產業聞名於世！原擔任豐原豐南國中老師的游生全，運用理工背景投入蘭花育種，打造溫室農場工法，至今已培育超過萬種花卉，更曾獲得美國蘭藝協會最高榮譽獎；他希望透過2018台中世界花卉博覽會，推廣台中優質花卉並擴大花卉消費需求，使國人應用花卉於日常，落實生活美學。

農業局指出，游生全原本在豐原區豐南國中擔任老師，本身非農業科系畢業，剛開始單純因為喜歡蘭花，且運用其理工背景投入蘭花育種，開啟蘭花育種溫室農場契機。

游生全早期栽種「嘉得利亞蘭」聞名全台，因受限於花期（每年1-2月份）固定，無法進行花期調節，故改學習栽種蝴蝶蘭；其育種出的蘭花更曾獲得美國蘭藝協會最高榮譽獎、台灣國際蘭展組合盆花總冠軍及台北國際花博室內花卉競賽銀牌獎的榮譽。

農業局表示，80年代台灣的蝴蝶蘭育種技術已享譽全世界，更吸引荷蘭蝴蝶蘭種苗公司慕名來台選購新品種花卉，台中就是台灣蝴蝶蘭主要的的育種基地之一。除育種、小量生產獨特且持久耐看的蝴蝶蘭品種外，游全生平時與太太更透過花卉園藝設計展覽、花藝課程學習及培養花藝設計美感，更開設園藝公司，提供消費者客製化的花藝商品，有多種花材供客戶選擇，透過創意的巧思與園藝美感提升園區花卉產品的附加價值。

游生全說，台中地區氣候溫和、人情味濃厚，期許透過台中花博，吸引更多人潮至台中賞花及觀光，並推廣花卉普遍、多元的應用於日常居家生活中，提升台中市生活美學與環境品質；盼藉此改變國人的用花文化，長期性推廣台中花卉產業及帶動花卉消費、擴大花卉需求。

(中時 )

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